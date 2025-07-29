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Интернет и мемы

ИИ изменит интернет до неузнаваемости

2 минуты чтения 19:02 | Обновлено: 19:03

Искусственный интеллект уже начал менять привычный облик интернета — в конечном итоге изменения могут оказаться разрушительными для него. На это указывают данные последних исследований и оценки экспертов по цифровым технологиям, пишет Би-би-си.

Издание напоминает, что еще в 2024 году в поисковике Google появилась функция AI Overviews — сгенерированные ИИ-ответы, которые теперь часто появляются в верхней части результатов поиска. Иногда они бывают полезны, а иногда у ИИ случаются «галлюцинации», и тогда он выдает ложные или даже опасные советы вроде рекомендации «поесть клея и камней» в случае голода. Однако основная проблема, по мнению экспертов, в том, что эти ответы серьезно повлияли на поведение пользователей в интернете.

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Согласно данным исследований, пользователи стали гораздо реже переходить по ссылкам, если видят такие ИИ-ответы, чаще они просто закрывают браузер. Вероятность клика снижается почти вдвое, а в 26% случаев сессия в интернете заканчивается сразу после появления ИИ-ответа, уточняет Би-би-си.

Это угрожает экосистеме сайтов — в особенности тех, кто зарабатывает на рекламной модели. Лили Рэй, вице-президент маркетингового агентства Amsive, рассказала, что из-за этого новшества сайты теряют до 40% трафика и дохода. «Это разрушительно и отбивает у многих мотивацию создавать качественный контент», — говорит специалистка.

Google утверждает, что опасения преувеличены. Компания якобы «по-прежнему ежедневно направляет миллиарды переходов на сайты» и не фиксирует значительных падений. Кроме того, в Google считают, что трафик стал качественнее, так как пользователи проводят больше времени на сайтах после перехода из AI Overviews. 

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Данные исследований, которые говорят об обратном, в Google называют некорректными, а происходящие изменения объясняют интересом самих пользователей к ИИ-инструментам. «Люди стремятся к более интеллектуальному опыту, и ИИ-поиск помогает им задавать больше вопросов и находить новые сайты», — говорят в компании. Однако критики считают, что корпорация извлекает выгоду из чужого контента, не возвращая трафик его авторам. 

По данным Би-би-си, Google уже тестирует новую функцию AI Mode, которая полностью заменяет традиционные поисковые результаты. Эксперты опасаются, что это может изменить интернет до неузнаваемости и уничтожить модели, на которых он держался последние десятилетия.

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