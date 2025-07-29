Франция подверглась крупнейшей хакерской атаке на оборонную сферу и носители ядерного оружия

Французская оборонная компания Naval Group, которая производит суда и подводные лодки, в том числе предназначенные для несения ядерного оружия, заявила, что подверглась «репутационной атаке» хакеров в «контексте международной, деловой и информационной напряженности», сообщает Financial Times.

По данным издания, в сеть выложили 30 гигабайт информации, которая, как утверждается, относится к системе боевого управления подводных лодок и фрегатов компании. Также хакеры заявили, что у них есть еще один терабайт данных.

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«Все наши команды и ресурсы в настоящее время мобилизованы для скорейшего анализа и проверки подлинности, происхождения и принадлежности данных. На данном этапе не было обнаружено никаких вторжений в наши IТ-системы, и это не повлияло на нашу деятельность», — говорится в заявлении Naval Group.

Как сообщает телеканал France3, объем информации, попавшей к хакерам, охватывает период с 2019 по 2024 годы. Как рассказал на своей странице в соцсети Х эксперт по киберпреступности Клеман Домиго, хакер утверждает, что среди прочего у него есть «исходный код программного обеспечения системы вооружения STORM, используемой на атомных подводных лодках» и «руководство пользователя системы управления боевыми действиями (CMS) для атомной подводной лодки Le Vigilant». Последняя предназначена для несения ядерного оружия.

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На сайте самой компании сказано, что она также занимается разработкой системы SETIS для надводных кораблей, выполняющих различные задачи, и системы SUBTICS для подводных лодок, включая интеграцию систем управления и запуска оружия. Кроме того, Naval Group является основным производителем французских атомных многоцелевых подводных лодок класса Suffren , дизель-электрических подводных лодок класса Scorpene, франко-итальянских фрегатов FREMM и многих других платформ и систем.

Financial Times отмечает, что компания уведомила правоохранительные органы Франции об инциденте. Министерство обороны Франции отказалось от комментариев.