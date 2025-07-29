Франция подверглась крупнейшей хакерской атаке на оборонную сферу и носители ядерного оружия

Французская оборонная компания Naval Group, которая производит суда и подводные лодки, в том числе предназначенные для несения ядерного оружия, заявила, что подверглась «репутационной атаке» хакеров в «контексте международной, деловой и информационной напряженности», сообщает Financial Times.
По данным издания, в сеть выложили 30 гигабайт информации, которая, как утверждается, относится к системе боевого управления подводных лодок и фрегатов компании. Также хакеры заявили, что у них есть еще один терабайт данных.
«Все наши команды и ресурсы в настоящее время мобилизованы для скорейшего анализа и проверки подлинности, происхождения и принадлежности данных. На данном этапе не было обнаружено никаких вторжений в наши IТ-системы, и это не повлияло на нашу деятельность», — говорится в заявлении Naval Group.
Как сообщает телеканал France3, объем информации, попавшей к хакерам, охватывает период с 2019 по 2024 годы. Как рассказал на своей странице в соцсети Х эксперт по киберпреступности Клеман Домиго, хакер утверждает, что среди прочего у него есть «исходный код программного обеспечения системы вооружения STORM, используемой на атомных подводных лодках» и «руководство пользователя системы управления боевыми действиями (CMS) для атомной подводной лодки Le Vigilant». Последняя предназначена для несения ядерного оружия.
На сайте самой компании сказано, что она также занимается разработкой системы SETIS для надводных кораблей, выполняющих различные задачи, и системы SUBTICS для подводных лодок, включая интеграцию систем управления и запуска оружия. Кроме того, Naval Group является основным производителем французских атомных многоцелевых подводных лодок класса Suffren , дизель-электрических подводных лодок класса Scorpene, франко-итальянских фрегатов FREMM и многих других платформ и систем.
Financial Times отмечает, что компания уведомила правоохранительные органы Франции об инциденте. Министерство обороны Франции отказалось от комментариев.