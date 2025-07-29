Американский генерал рассказал о подготовке к межспутниковым боям

Соединенные Штаты и их союзники начали открыто готовиться к обороне в космическом пространстве из-за угроз со стороны России и Китая, пишет The Economist со ссылкой на выступление главы Космического командования США генерала Стивена Уайтинга. Например, Великобритания в обзоре по обороне 2025 года впервые заявила, что собирается разработать противоспутниковое оружие, размещаемое на Земле и на орбите.

«Пришло время четко заявить, что нам нужны космические ракеты и системы вооружения. Нам нужны орбитальные перехватчики. И как мы это называем? Мы называем это оружием», — заявил Уайтинг. The Economist отмечает, что несколько лет назад Космическое командование старалось осторожнее относиться к разговорам о своих наступательных возможностях.

Уайтинг отметил, что Китай стал лучше применять средства радиоэлектронной борьбы в космосе, а также успешно испытал дозаправку спутников на орбите. Китай, Россия и Индия испытали противоспутниковое оружие в 2007, 2021 и 2022 годах соответственно. Также США ранее обвиняли Россию в разработке орбитального ядерного оружия, способного уничтожить тысячи спутников на низкой околоземной орбите.

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В апреле США, Австралия, Великобритания, Канада, Франция, Германия и Новая Зеландия подписали соглашение о начале операции «Олимпийский защитник», а все детали кампании будут согласованы до конца августа.

В конце прошлого года Франция и США провели первые совместные учения по маневрированию в космосе. «Французы годами говорили о российских маневрах [вблизи французских спутников]. И мы продемонстрировали, что можем маневрировать как спутниками друг возле друга, так и спутниками других стран», — заявил Уайтинг. Он добавил, что учения прошли успешно, и союзники планируют повторить их в этом году.

Глава Космического командования сказал, что зависимость американских военных от безопасности спутников в последнее время усилилась «в геометрической прогрессии». Он сообщил, что большая часть недавней атаки США по ядерным объектам Ирана в основном осуществлялась в космосе. Также Уайтинг указал, что КНР с 2015 стала запускать свои спутники в восемь раз активнее, а также начала лучше действовать в космосе.

США раньше всегда воспринимали свои спутники как «отдельные форты», орбита которых не меняется, сказал Уайтинг. Он отметил, что для спутников, способных маневрировать, требуется топлива, а это сокращает их срок службы.

Уайтинг рассказал, что существует несколько способов решить проблему маневрирования спутников. Первый — увеличивать запас топлива на космических аппаратах. Также он предложил развивать дозаправку на орбите, добавив, что Китай уже продемонстрировал такую возможность в июне и из-за этого может получить военное преимущество в космосе.

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Еще один подход заключается в создании «созвездий» из множества спутников одного назначения, чтобы каждый из них можно было считать расходным материалом. Например, похожую систему создал SpaceX в системе спутникового интернета Starlink.

По словам Уайтинга, также защитить спутники можно с помощью установки на них искусственного интеллекта, который мог бы без участия человека находить опасные объекты и уклоняться от них. Майор Космических сил США Кристофер Хьюн полагает, что в будущем ИИ-спутники будут летать группами, выступая в качестве «спутников-защитников, охраняющих ценные объекты на орбите».

Космическое командование США уже начало использовать искусственный интеллект для защиты своих объектов. Уайтинг рассказал, что его подчиненные создали языковую модель SpaceBot, обученную на планах американских военных и на данных обо всех известных угрозах. SpaceBot может быстро напоминать офицерам важную информацию или объяснять, как реагировать на атаку в космосе.