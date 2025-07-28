Похитившего и убившего свою падчерицу мужчину приговорили к пожизненному заключению

Первомайский районный суд Бишкека приговорил обвиняемого в похищении и убийстве своей падчерицы Евгения Бертрама к пожизненному заключению и конфискации имущества, сообщает местное СМИ Kaktus.

В 2024 году мужчина похитил свою падчерицу и начал требовать от бывшей жены выполнить свои требования в обмен на ее возвращение. Женщина согласилась, однако Бертрам все равно убил 17-летнюю Дарью, выбросил ее тело и предпринял попытку покончить с собой.

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Мать погибшей Дарья, Маргарита, привела Бертрама в дом в 2022 году. Мужчина обещал помочь подростку поступить в немецкий вуз, сам он стал жить с ними, не имея своего жилья и работы — Маргарите он сказал, что недавно вернулся в Кыргызстан с заработков. Спустя некоторое время в семье начались ссоры, заканчивавшиеся скандалами. Во время одной из них мужчина разгромил квартиру и Маргарита выгнала его из дома.

После этого Бертрам начал преследовать свою жену и падчерицу в разных местах города, обещал измениться и наладить совместную жизнь. Маргарита позволила ему вернуться, однако позже Бертрам снова начал устраивать скандалы, отбирать ключи, запирать двери и шантажировать супругу суицидом. Женщина обратилась в полицию, чтобы получить охранный ордер — после этого законодательство Кыргызстана не позволяет приближаться к жертве домашнего насилия.

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Бертрама это не остановило — он начал устанавливать в квартире скрытые камеры, а позже отправил Маргарите и ее дочери обнаженные фото их самих, которые он таким способом снял в их жилье. Позже выяснилось, что мужчина был судим в России — в 2010 году он пришел домой к своей знакомой женщине в Зеленограде и убил ее. Затем он забрал украшения, деньги и ее машину, а труп расчленил и выкинул. В 2020 году он освободился из мест лишения свободы, а в 2021 году был депортирован в Кыргызстан. Этот факт мужчина скрыл от своей супруги.

Маргарите удалось развестись с Бертрамом, который пообещал оставить ее и Дарью в покое. Однако 30 октября 2024 года мужчина похитил подростка, которая направлялась в школу, и начал звонить с ее телефона Маргарите, требуя выполнить его условия освобождения дочери. Женщина прибыла в назначенное место и провела там полдня — ее бывший муж там так и не появился. Вместе с силовиками она объездила всю местность вокруг, позже им удалось зафиксировать геолокацию Бертрама и они направились в это место.

Не доехав до него, силовики рассказали женщине, что ее дочь погибла. По версии следствия, мужчина убил подростка и выбросил ее тело в Чуйской области и попытался скрыться на Иссык-Куле. При задержании он попытался покончить с собой.