Ученые рассказали об «иерархии привлекательности» в приложениях для знакомств

На сайтах знакомств мужчины чаще выбирают более популярных женщин, чем они сами, при этом женщины обычно хотят познакомиться с мужчинами со схожей привлекательностью, выяснили ученые из Германии и Великобритании.

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Для своего исследования ученые взяли анонимизированные данные о поведении почти трех тысяч гетеросексуальных пользователей приложения для знакомств в июле 2017 года. Популярность каждого пользователя исследователи оценивали по тому, сколько раз другие люди хотели с ними познакомиться.

В получившейся «иерархии привлекательности» у женщин, как правило, были более высокие позиции, так как большинство пользователей приложения — мужчины (около 80%). Такой перевес привел к тому, что успешный поиск партнера в большей степени соответствовал предпочтениям женщин, отметили ученые.

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«Наше исследование чешского приложения для онлайн-знакомств показывает, что, хотя мужчины часто ставят высокие цели при выборе партнера для общения, успешные совпадения, как правило, происходят между людьми со схожим уровнем привлекательности. Эта тенденция в значительной степени обусловлена отказом [со стороны более популярных партнеров], а не изначальной ориентацией на схожесть», — рассказали авторы исследования.

Согласно исследованию, мужчины чаще проявляли интерес к пользовательницам, которые получали больше «свайпов», чем они сами. При этом женщины чаще выбирали мужчин со схожей привлекательностью. В результате взаимные «свайпы» чаще всего наблюдались между пользователями, которые соответствовали друг другу по популярности.