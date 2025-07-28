Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман рассказал в интервью подкастеру Тео Вону о своем беспокойстве из-за отсутствия законов, регулирующих конфиденциальность разговоров с искусственным интеллектом. По его словам, сейчас компания обязана раскрыть эти переписки властям по требованию суда, что нарушает право на тайну переписки.

«Если вы рассказываете ChatGPT о своих самых сокровенных переживаниях, а затем возникает судебный процесс, от нас могут потребовать предоставить эти данные, и это очень неправильно», — цитирует Альтмана Business Insider.

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Он напомнил, что в случае общения с терапевтом, юристом или врачом действует юридическая защита — врачебная или адвокатская тайна. По словам Альтмана, разговоры с искусственным интеллектом заслуживают такого же уровня конфиденциальности, и этот вопрос требует срочного законодательного регулирования.

По данным издания, в отличие от переписки в зашифрованных мессенджерах вроде WhatsApp или Signal, чаты с ChatGPT не являются полностью приватными. Сотрудники компании используют доступ к таким разговорам для обучения модели и отслеживания потенциальных нарушений.

Согласно политике хранения данных, удаленные чаты в версиях ChatGPT Free, Plus и Pro обычно стираются безвозвратно через 30 дней, за исключением случаев, когда OpenAI обязана сохранить их по юридическим причинам или соображениям безопасности.

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Ранее ChatGPT уличили в неискреннем и чрезмерном дружелюбии при общении с пользователями. Так, на сообщение пользователя о том, что он перестал принимать лекарства и бросил свою семью, которая «была ответственна за радиосигналы, проникающие через стены», искусственный интеллект ответил фразой: «Серьезно, я рад, что ты можешь постоять за себя и взять под контроль свою собственную жизнь».

Крис Стокель-Уокер, автор книги «TikTok-бум: тайная история самого любимого приложения в мире», тогда предупредил об опасности такой реакции. По его словам, постоянное согласие и попытка подбодрить человека даже если он неправ, превращает ИИ в опасного сообщника, «создающего эхо» ненависти, самообмана или невежества.



