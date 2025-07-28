Россиянка рассказала об удачном переезде в Узбекистан

24-летняя Ангелина (фамилия не указана по просьбе героини) два года назад переехала из Ставропольского края в Ташкент и рассказала «Холоду», как изменилась ее жизнь. По ее словам, она комфортно чувствует себя в Узбекистане, несмотря на различия в традициях и жаркий климат.

Ангелина отметила, что цены в Узбекистане — особенно на еду, транспорт и жилье — намного ниже, чем в России, из-за чего она начала относить себя к среднему классу. За два года проживания в Узбекистане россиянка легко адаптировалась к местной культуре, научилась готовить плов и манты и даже привыкла к 55-градусной жаре.

Я переехала в Узбекистан и счастлива Мой уровень жизни тут намного выше, чем в России. Тут дешево, но женщинам здесь живется непросто Общество 10 минут чтения

Практически все жители страны, по словам Ангелины, носят закрытую одежду даже летом. Это связано с религиозными особенностями: большинство людей исповедуют ислам. За два года россиянка пришла к выводу, что такая одежда действительно удобнее и больше ей нравится.

По ее словам, жители Узбекистана очень гостеприимные, образованные и стильные люди.

Несмотря на обиду на россиян, которые плохо к ним относятся в России, в своей стране они уважают приезжих.

Это связано, в том числе, с большим количеством местных русских, живущих в Узбекистане поколениями.

Ангелина признает, что женщинам в Узбекистане живется непросто из-за устоявшихся патриархальных обычаев. Услуги клининга, домработниц или няни считаются излишеством, поэтому большинство женщин сами следят за бытом и детьми, которых в семье нередко может быть шесть и даже больше. Но это не смущает Ангелину. Она довольна уровнем жизни и хочет получить узбекское гражданство. Сейчас она работает на фрилансе на маркетплейсах и копит вместе с мужем на квартиру в Ташкенте.









