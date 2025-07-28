Евросоюз поставил под угрозу более 10% всех доходов России

Новый пакет санкций Евросоюза способен лишить российский бюджет четырех триллионов рублей до конца этого года при прогнозируемых доходах в 38,5 триллионов рублей. Об этом пишет «Агентство» со ссылкой на подсчеты инвестиционной компании Aigenis.

В середине июля ЕС ввел 18-й пакет санкций. Под ограничения попали 22 банка и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Кроме того, новые санкции включают снижение потолка цен на российскую нефть Urals с 60 до 47,6 доллара за баррель. По оценке Aigenis, при снижении цены нефти до 47–48 долларов и курсе 78–80 рублей за доллар нефтегазовые доходы бюджета упадут с прогнозируемых 10,9 триллионов до 6,8 триллионов рублей. Таким образом, потери составят около 4 триллионов рублей, а это более 10% от всей доходной части федерального бюджета на 2025 год (38,5 триллионов рублей).

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В Aigenis уточняют, что ценовой потолок на российскую нефть будет эффективен только при поддержке всех стран «Большой семерки» и введении вторичных санкций в отношении покупателей российской нефти.

Сейчас бюджетные расчеты ведутся исходя из цены Urals на уровне 60 долларов за баррель и обменного курса 96,5 рублей за доллар, уточняет «Агентство». В случае реализации санкционного сценария власти могут пересмотреть базовую цену до 50 долларов, а курс — до 90–95 рублей. Это позволит частично сократить дефицит, который по прогнозу может достичь почти 6 триллионов рублей — это около 3% ВВП. На июнь 2025 года дефицит составлял 3,7 триллиона.

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Ранее о негативном влиянии «переукрепленного» рубля на бюджет заявляли главы крупнейших российских банков и некоторые чиновники. По их мнению, правительству следует ориентироваться на курс выше 90 рублей за доллар, поскольку он будет более благоприятным для экономики и бюджета.

Как пишет «Агентство», ситуация в российской экономике может еще больше усугубиться, если к усилению санкционного давления примкнут США. Президент Дональд Трамп ранее заявил, что в случае отсутствия мирного соглашения по Украине в течение 50 дней США введут 100% вторичные пошлины против торговых партнеров России.