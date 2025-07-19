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Политика

ЕС ввел санкции против десятков российских банков

2 минуты чтения 15:07

Евросоюз опубликовал полный текст 18-го пакета санкций против России, который был утвержден накануне. Согласно опубликованному документу, под ограничения попали 22 российских банка, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), а также режиссер Карен Шахназаров.

Среди банков, в отношении которых ввели санкции, среди прочих значатся Т‑банк, банк Дом.РФ, «Финам», «Яндекс Банк», Ozon Банк, «Ростфинанс», «Севергазбанк» и «Сургутнефтегазбанк». С ними запрещено проводить любые транзакции, однако от международной платежной системы SWIFT их не отключили.

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Под санкции также попали предприятия, включая Ульяновский станкостроительный завод, Алексинский опытный механический завод, Государственный Рязанский приборный завод, НИИ полупроводниковых приборов, НИИ современных телекоммуникационных технологий, Новосибирский завод им. Коминтерна, Завод спецоборудования и НПП «Рубин».

В список включены и частные компании — АО «Полимер», ООО «Инроел», «Крафттек» и «Аэроскан».

Всего в санкционный перечень вошло 41 юридическое лицо, из них 18 зарегистрированы в третьих странах — ОАЭ, Китае, Сингапуре, Маврикии, Индии и Азербайджане.

Под персональные ограничения попали 14 человек, включая режиссера Карена Шахназарова, ректора Крымского федерального университета Владимира Курьянова, замминистра культуры аннексированного Крыма Ольгу Бурову, экс-главу Фонда развития территорий Ильшата Шагиахметова, а также граждан Китая, Индии и Ирана.

Ограничения также коснулись 105 российских танкеров — судам из «теневого флота» запрещен заход в порты ЕС и оказание услуг.

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Как стало известно накануне в новый пакет европейских санкций вошли блокировка газопроводов «Северный поток», а также снижение потолка цен на российскую нефть — с 60 долларов до 47,6 доллара за баррель. Цена будет пересматриваться в зависимости от рыночной ситуации по решению Еврокомиссии.

«Ведомости» со ссылкой на представителя «Озон банка» пишут, что несмотря на санкции организация продолжит работать в прежнем стандартном режиме. «У банка нет активов за рубежом, операций за пределами страны он не ведет, своих клиентов обслуживает внутри России, системой SWIFT не пользуется – использует только российскую финансовую инфраструктуру», – сказал собеседник ведомства. Отмечается, что в «Финаме» также заявили о незначительном влиянии ограничений.

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