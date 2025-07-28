СМИ узнали о прерванном эксперименте по затемнению солнечных лучей

В прошлом году в США ученые пытались провести эксперимент по затемнению солнечных лучей с помощью облаков. Однако он был прерван властями, которым о нем не сообщили. Об этом пишет Politico, ссылаясь на документы, оказавшиеся в распоряжении редакции.

По данным издания, эксперимент проводился в городе Аламеда в Калифорнии и был прерван через 20 минут после его начала. В нем был задействован списанный и работающий как музей американский авианосец Hornet. В связи с этим чиновники обвинили команду исследователей в нарушении условий договора об аренде объекта.

Как отмечает издание, прерванный эксперимент относится к сфере солнечной геоинженерии, которая является предметом острой дискуссии между специалистами. Одни считают ее способной решить проблему глобального изменения климата, другие убеждены в том, что геоинженерия сама по себе опасна и может привести к непредсказуемым и необратимым изменениям на всей планете.

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В мае он начале экспериментов по охлаждению Земли с помощью геоинженерных методов объявило британское правительственное Агентство передовых исследований и изобретений (Aria). Как сообщалось, речь идет об испытаниях таких способов понижения глобальной температуры на планете, как распыление в стратосфере частиц, отражающих солнечный свет, осветление отражающих облаков с помощью распыления морской воды и закачивание воды в морской лед, чтобы сделать его толще.

В Aria тогда заявили о необходимости как можно быстрее проверить эффективность этих методов, так как процесс глобального изменения климата приближается к точке невозврата.