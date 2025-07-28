EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

СМИ узнали о прерванном эксперименте по затемнению солнечных лучей

2 минуты чтения 09:52 | Обновлено: 09:54

В прошлом году в США ученые пытались провести эксперимент по затемнению солнечных лучей с помощью облаков. Однако он был прерван властями, которым о нем не сообщили. Об этом пишет Politico, ссылаясь на документы, оказавшиеся в распоряжении редакции.

По данным издания, эксперимент проводился в городе Аламеда в Калифорнии и был прерван через 20 минут после его начала. В нем был задействован списанный и работающий как музей американский авианосец Hornet. В связи с этим чиновники обвинили команду исследователей в нарушении условий договора об аренде объекта.

Как отмечает издание, прерванный эксперимент относится к сфере солнечной геоинженерии, которая является предметом острой дискуссии между специалистами. Одни считают ее способной решить проблему глобального изменения климата, другие убеждены в том, что геоинженерия сама по себе опасна и может привести к непредсказуемым и необратимым изменениям на всей планете.

Я переехала в Узбекистан и счастлива
Я переехала в Узбекистан и счастлива
Мой уровень жизни тут намного выше, чем в России. Тут дешево, но женщинам здесь живется непросто
Общество10 минут чтения

В мае он начале экспериментов по охлаждению Земли с помощью геоинженерных методов объявило британское правительственное Агентство передовых исследований и изобретений (Aria). Как сообщалось, речь идет об испытаниях таких способов понижения глобальной температуры на планете, как распыление в стратосфере частиц, отражающих солнечный свет, осветление отражающих облаков с помощью распыления морской воды и закачивание воды в морской лед, чтобы сделать его толще.

В Aria тогда заявили о необходимости как можно быстрее проверить эффективность этих методов, так как процесс глобального изменения климата приближается к точке невозврата.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Узбекистан и счастлива
Общество
Я переехала в Узбекистан и счастлива
Мой уровень жизни тут намного выше, чем в России. Тут дешево, но женщинам здесь живется непросто
00:01
Нехорошая квартира
Криминал
Нехорошая квартира
За три месяца в Японии пропали восемь девушек. Их объединяло желание покончить с собой, но дело оказалось сложнее, чем на первый взгляд
17:00 27 июля
Это крупнейшая фастфуд-сеть в мире
Экономика
Это крупнейшая фастфуд-сеть в мире
В 1990-е годы сын бедного фермера начал продавать дешевое мороженое. Сейчас у его компании больше точек, чем у McDonald's или Starbucks
00:01 27 июля
Этих подростков боится даже Google
Интернет и мемы
Этих подростков боится даже Google
Молодые хакеры обходят системы безопасности крупнейших компаний мира. Они обнаружили там «серьезную брешь»
17:00 26 июля
Связали и таскали, как в старинных обрядах казни
Криминал
Связали и таскали, как в старинных обрядах казни
Мужчину подозревают в убийстве жены. Родственники погибшей говорят, что он привязал ее к лошади и волок по степи
00:01 26 июля
Названы самые богатые страны мира
Экономика
Названы самые богатые страны мира
Эксперты составили три рейтинга с разными расчетами. Но в топе все равно одни и те же государства
18:36 25 июля

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Нобелевского лауреата советского происхождения лишили гражданства Нидерландов
В США планируют развести миллиарды мух и сбросить их с самолетов
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Солдаты изнасиловали десятки тысяч женщин и ввели им в матки шурупы и записки с угрозами
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
СМИ узнали о прощальном сообщении застрелившегося экс-министра Старовойта
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Нобелевского лауреата советского происхождения лишили гражданства Нидерландов
В США планируют развести миллиарды мух и сбросить их с самолетов
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Солдаты изнасиловали десятки тысяч женщин и ввели им в матки шурупы и записки с угрозами
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
СМИ узнали о прощальном сообщении застрелившегося экс-министра Старовойта
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования