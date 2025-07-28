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Криминал

Игравших в бинго во время операции врачей обвинили в смерти пациента

2 минуты чтения 21:00

В Колорадо 56-летний Барт Райтер умер от остановки сердца во время операции по лечению катаракты, при этом хирург и анестезиолог играли в музыкальное бинго, а система звукового оповещения о критическом состоянии пациента была отключена, сообщает телеканал 9News со ссылкой на судебные документы.

Хирург Старк Джонсон, который проводил операцию, пояснил телеканалу, что они вместе с анестезиологом Майклом Урбаном слушали радио и составляли слово “bingo” из первых букв названий исполнителей. Например, если играла композиция группы Bee Gees, они вычеркивали из выигрышной комбинации “bingo” букву “b”.

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Согласно материалам дела, анестезиолог Урбан вел статистику игры, а музыка играла на его смартфоне. При этом система мониторинга состояния пациента была расположена так, что ее мог видеть только Урбан.

В иске сказано, что никто из медиков не убедился перед операцией, что в системе мониторинга активированы звуковые оповещения, которые включаются, когда показатели состояния пациента отклоняются от нормы. Вдова пациента, Крис Райтер, со ссылкой на показания медсестры сказала, что врачи часто могли отключать эти сигналы перед операцией.

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Когда сердце Райтера остановилось, медики не услышали сигнал тревоги, сообщает 9News. Также они не смогли увидеть, что кожа пациента синеет от нехватки кислорода, так как он был полностью накрыт простыней.

По данным телеканала, Крис Райтер урегулировала иск против Джонсона за неназванную сумму. В комментарии журналистам он обвинил Урбана в отключении системы оповещения без предупреждения. Анестезиолог через своего адвоката заявил, что не согласен с тем, как его коллега оценивает эти события.

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