В Тбилиси 27 июля прошло несколько митингов против приезда российских спортсменов на Чемпионат мира по фехтованию. Местные активисты поджигали петарды и скандировали: «Путин — хуйло», осуждая участие в чемпионате фехтовальщиков со связями с Владимиром Путиным.

В ночь на 27 июля акция протеста прошла под окнами гостиницы, где остановились российские спортсмены. Активисты подожгли петарды и развернули баннер с надписью: «Русские свиньи, здесь вам не рады! Сегодня фейерверк, а завтра будут „Грады“». Днем протест продолжился у Дворца спорта — баннер с той же надписью вывесили прямо перед ареной, на которой соревнуются россияне.

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Согласно данным на сайте Международной федерации фехтования (FIE), от России в чемпионате участвуют 25 спортсменов, 17 из которых имеют воинские звания. В их числе — олимпийские чемпионки Софья Великая и Яна Егорян, ранее выступавшие доверенными лицами Путина на президентских выборах.

По данным Paper Kartuli, часть грузинской общественности считает, что российских спортсменов не следовало впускать в страну. Кроме того, ранее 447 фехтовальщиков из 40 стран подписали заявление с протестом против их участия, пишет «Эхо Кавказа».

«Такой подход не обеспечивает достаточных гарантий того, что фехтовальная дорожка не будет использована для подрыва целостности и нейтралитета нашего спорта. Отказ от комплексных проверок создает для FIE угрозу допуска к соревнованиям лиц, чьи связи или действия противоречат принципам нейтралитета и ненасилия. Это может создать впечатление бездействия или непоследовательности со стороны международного спортивного сообщества», — говорилось в открытом письме от 17 июля на сайте Global Athlete.

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Президент Федерации фехтования Грузии Мераб Базадзе заявил журналистам, что ему известно о воинских званиях участников. По его словам, Грузия обязана принимать всех спортсменов, допущенных к международным соревнованиям, а разрешения на участие выдавала FIE. «Политика не должна вмешиваться в спорт», — сказал он.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Спортсмены из России и Беларуси участвуют в соревнованиях под «нейтральным статусом».