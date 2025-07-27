В Telegram появилась функция проверки возраста

В мессенджере Telegram начал функционировать официальный бот, который проверяет возраст пользователей с помощью сканирования их лиц. На это обратил внимание телеграм-канал «Код Дурова», специализирующийся на новостях о платформе.

Отмечается, что бот для идентификации лиц основан на базе мини-приложения. Он имеет официальную верификацию от мессенджера и отличается наличием функции сканирования лица.

По данным «Кода Дурова», проверка возраста необходима, чтобы пользователь смог получить доступ к контенту для взрослых. В Telegram заверили, что полученные изображения не будут сохраняться и использоваться для передачи третьим лицам.

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«Никакие изображения или данные не покидают ваше устройство и не попадают на наши серверы. В соответствии с региональным законодательством мы проверяем только то, вероятно ли вам меньше или больше 18 лет — ничего больше не сохраняется и не передается», — сказано в описании бота.

Для того, чтобы пройти идентификацию, пользователю не требуется устройство с Face ID — достаточно лишь иметь только доступ к камере. Процесс, как отмечается, будет однократным. По данным «Кода Дурова», система «успешно распознает фотографии», что исключает возможность использования фейковых изображений для идентификации пользователя.

Функция проверки возраста сейчас доступна только для граждан и жителей Великобритании. Сообщается, что мессенджер регулярно удаляет целые группы каналов с материалами, которые система классифицирует как контент для взрослых. Новый механизм проверки возраста призван ограничить доступ несовершеннолетних к подобным материалам и обеспечить соответствие требованиям законодательства в ряде стран.

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С 25 июля в Великобритании вступили в силу новые «меры безопасности для защиты детей от вредного контента». Согласно новым правилам, сайты и приложения с вредоносными материалами обязаны проверять возраст британских пользователей. Для этого могут применяться технологии распознавания лица, а также проверка данных банковских карт.

За несоблюдение требований платформам грозят штрафы — до 18 миллионов фунтов стерлингов (около 23 миллионов долларов) или 10% от их глобального оборота, в зависимости от того, какая сумма окажется выше.