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Мир

Зумеры предпочли эротическую литературу сексу на экране

2 минуты чтения 18:41 26 июля | Обновлено: 20:31 26 июля

Представители поколения Z устали от избытка сексуального контента на экранах и все чаще отдают предпочтение любовным романам, где сцены секса раскрываются глубже и откровеннее. Об этом в своей колонке для The Guardian пишет исследовательница, писательница и литературный критик Лара Фейгель.

По ее словам, в последние годы зумеры все чаще требуют больше платонических отношений и меньше сексуальных сцен на экране. Тем временем, в литературе наблюдается обратная тенденция: любовные романы и «романтическое фэнтези» (romantasy) — жанр, ставший популярным благодаря таким платформам, как TikTok, — переживают настоящий бум.

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По данным журнала The Bookseller, продажи научной фантастики и фэнтези в Великобритании в 2024 году выросли на 41,3% по стоимости по сравнению с 2023 годом. Объем продаж художественной литературы в целом увеличился на 6,2% — до рекордных 64,5 миллиона экземпляров.

Лидером по продаже книг в жанре романтического фэнтези стал роман Ребекки Яррос под названием «Четвертое крыло» с тиражом в 245 тысяч экземпляров.

Рост продаж показали и другие популярные жанры — романтика и эротическая проза, где выручка выросла на 9,8% и 18,1% соответственно. При этом эксперты отмечают, что это связано с изменением классификации книг. Учитывая возросший интерес к этому жанру в книжных магазинах издатели все чаще описывают книги как романы.

«У всех нас сложные и противоречивые отношения с сексуальностью, а современный культурный ландшафт отражает весь спектр желаний, фетишей и комплексов. Именно поэтому нам так важны авторы вроде Яэль ван дер Вуден, Миранды Джулай и Салли Руни — они раздвигают границы допустимого в литературе, делая роман всё более откровенным, и одновременно предлагают новые способы понять, как работает желание в жизни современного человека», — отметила Фейгель.

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По ее словам, в эпоху «политики идентичности и одновременно порнографии» сохраняется потребность в литературе, способной рассказать о сексе по-новому. При этом, по словам Фейгель, современные авторы демонстрируют неожиданные сочетания вопросов идентичности и трансцендентного опыта в сексуальных отношениях, позволяя героям выйти за пределы самих себя. Например, роман Яэль ван дер Вуден The Safekeep («Надежное хранение») — это история внезапной, бурной страсти, перерастающей в любовную связь между беженкой-еврейкой Евой и обладающей невольной властью над ней Изабель. Действие происходит в послевоенной Голландии. 

Некоторые рецензенты ставили под сомнение уместность сексуальных сцен, учитывая историческую травму, вокруг которой строится сюжет. Однако, как утверждает сама ван дер Вуден, именно сложность психологических взаимоотношений между героинями требует такой степени откровенности. По ее словам, «девочки заслуживают удовольствия».

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