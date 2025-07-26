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Криминал

Врач изнасиловал девочку-подростка в кабинете больницы

2 минуты чтения 00:37 26 июля

Врач из немецкой общины Бад-Ротенфельде (земля Нижняя Саксония) был признан судом виновным в изнасиловании 14-летней девочки в одном из кабинетов клиники Шухтерманна, сообщает местное СМИ NDR.

Журналисты пишут, что мужчина познакомился с подростком в чате, встретил ее на вокзале, а затем отвез в клинику. Там он изнасиловал девушку и дал ей 100 евро. Она заявила об изнасиловании в полицию сразу после возвращения в родной город.

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NDR отмечает, что во время разбирательства было установлено, что подросток умолчала о своем реальном возрасте — она выдавала себя за 16-летнюю. Суд счел факт изнасилования доказанным и назначил 56-летнему мужчине наказание в виде четырех лет и трех месяцев тюремного заключения. По немецкому законодательству ему грозил срок в 15 лет, сообщает NDR.

Инцидент произошел в декабре 2023 года. Таблоид Bild сообщает, что клиника отстранила врача от исполнения обязанностей сразу после того, как ее руководству стали известны подробности предъявленных обвинений.

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Журналисты отмечали, что в процессе разбирательства ключевым вопросом стали именно выплаченные врачом 100 евро. Половой контакт с лицом, достигшим 14 лет, не является незаконным в Германии, однако будет считаться преступлением, если подросток был принужден к его совершению, не имел возможности самостоятельно влиять на свое решение или если за него предполагалась «компенсация», отмечает NDR. Bild сообщает, что врач не признал свою вину, а приговор еще не вступил в силу.

Ранее американские СМИ сообщили о приговоре жителю американского штата Пенсильвания, который признал себя виновным в изнасиловании ребенка, торговле людьми, сексуализированном насилии и связанных с этим преступлениях. Он заплатил женщине, чье имя не называется, деньгами и наркотиками за секс с ее 12-летней дочерью.

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