Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка

Житель города Аллентаун в штате Пенсильвания, 32-летний Джошуа Микки Мартел, признал себя виновным в изнасиловании ребенка, торговле людьми, сексуализированном насилии и связанных с этим преступлениях, сообщает NBC10 Philadelphia.

По данным издания, в апреле прошлого года Мартел заплатил женщине, чье имя не называется, деньгами и наркотиками за секс с ее 12-летней дочерью. Тогда женщина отвезла девочку и других своих детей в мотель. Девочка увидела, как Мартел передал ее матери плату, после чего женщина оставила ее одну в номере с мужчиной.

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Девочка рассказала, что Мартел подверг ее сексуализированному и физическому насилию, а когда она попыталась сбежать из номера, он не позволил ей это сделать. В июне девочка обратилась в полицию. Ее матери также предъявили обвинения в сговоре с целью совершения изнасилования ребенка, сексуализированной эксплуатации детей и связанных с этим преступлениях.

Кроме того, Мартел признал себя виновным по еще одному обвинению, в котором говорилось, что 21 мая прошлого года его обнаружили в гостиничном номере с другой 13-летней девочкой. В этом случае, как пишет NBC10 Philadelphia, мужчина заказал машину, которая забрала девочку из школы и отвезла ее в мотель. Там Мартел также применил к ней сексуализированное насилие.

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Местные чиновники сообщили СМИ, что Мартел пошел на сделку по признанию вины, в результате чего его приговорили к тюремному сроку от 21 года до 50 лет. Кроме того, мужчина должен будет зарегистрироваться как преступник, совершивший сексуализированное насилие. Этот статус сохранится за ним до конца жизни.