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Мир

Самый недоношенный младенец в мире выжил и попал в Книгу рекордов Гиннесса

2 минуты чтения 17:07 | Обновлено: 17:08

В США ребенок, родившийся на четыре месяца раньше срока, отпраздновал свой первый день рождения. Он официально был признан самым недоношенным младенцем в мире и внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает Associated Press.

Мальчик по имени Нэш, родился в семье Молли и Рэндалла Кин 5 июля 2024 года весом всего 283 грамма — как кусок мыла. На момент родов срок беременности Молли составлял ровно 21 неделю. 

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Ребенок появился на свет за 133 дня до предполагаемой даты родов Молли, если исходить из стандартной продолжительности беременности в 280 дней. Шесть месяцев Нэш провел в отделении интенсивной терапии новорожденных детской больницы при Университете Айовы.

Это был уже второй случай преждевременных родов у Молли за менее чем два года — ее дочь по имени МакКинли, которая родилась на 18 неделе беременности, не выжила. «Я была рада, узнав, что снова беременна, но одновременно очень нервничала. Мы с мужем старались не возлагать слишком больших надежд», — вспоминает женщина.

По словам неонатолога Эми Стэнфорд, мальчик получил «высокоспециализированный уход, постоянное наблюдение и частый мониторинг». Несмотря на серьезные осложнения, Нэш проявил «удивительную стойкость» и постепенно начал набирать силы.

Как отмечает агентство, история Нэша демонстрирует большие достижения в медицине — в последние годы врачам удается спасти все больше жизней детей, рожденных на экстремально ранних сроках.

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В настоящее время Нэш все еще нуждается в кислородной поддержке и питается только через зонд, хотя уже готов пробовать пюре. Несмотря на некоторые осложнения и задержки в развитии, типичные для крайне недоношенных детей, врачи отмечают, что его прогресс максимально положителен. У Нэша также есть небольшой порок сердца, который, по мнению специалистов, с возрастом должен пропасть. Он еще не начал ползать, но уже умеет переворачиваться.

«Когда его называют „Nash potato“ или подбадривают, когда он пытается подтянуться, он буквально сияет. Это вдохновляет его стараться еще больше», — рассказал отец мальчика.

Первый день рождения мальчика отпраздновали в кругу семьи и близких друзей. Нэш получил разные подарки, в том числе новые вещи, развивающие игрушки, подгузники, а также сертификат Книги рекордов Гиннесса. Теперь он официально признан самым недоношенным младенцем в мире, опередив предыдущего рекордсмена из Алабамы 2020 года рождения на один день.

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