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Мир

Рейтинг демократов в США рухнул до минимума за 35 лет

2 минуты чтения 14:32

Рейтинг Демократической партии в США обвалился до 33% — самого низкого уровня за последние 35 лет. Избиратели считают, что республиканцы лучше справляются с решением большинства ключевых вопросов в стране. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на результаты собственного опроса.

«Имидж Демократической партии настолько плох, что у нее нет авторитета, чтобы критиковать Трампа или Республиканскую партию. Пока они не наладят связь с реальными избирателями и работающим населением, не объяснят, за кого они выступают и какова их экономическая программа, у них будут проблемы», — заявил демократ-политолог, один из авторов исследования Джон Анцалоне.

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Согласно результатам, о своем негативном отношении к демократам заявили 63% опрошенных — это самый высокий показатель антипатии с 1990 года. Кроме того, показатель на 30 процентных пунктов превышает долю тех, кто относится к партии положительно.

Отмечается, что отношение избирателей к президенту Дональду Трампу и республиканцам также скорее негативное, чем позитивное, однако этот разрыв составляет всего 7 и 11 процентных пунктов соответветственно. При этом  «очень положительно» к республиканцам относятся 19% опрошенных, а к демократам — только 8%.

Демократы рассчитывают, что недовольство избирателей Трампом поможет им вернуть контроль над Палатой представителей на промежуточных выборах в следующем году, как это уже произошло во время первого срока Трампа. Тогда республиканцы потеряли не менее 40 мест и большинство в Палате представителей.

Однако данные нового опроса показывают, что партия пока не выполнила даже первый необходимый пункт этого плана — не убедила избирателей в том, что способна справляться с ключевыми задачами лучше, чем партия Трампа.

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В целом избиратели не одобряют, как Трамп справляется с экономикой, инфляцией, тарифами и внешней политикой. Однако в каждом из этих вопросов избиратели все же больше доверяют республиканцам, а не демократам в Конгрессе.

В некоторых случаях разрыв особенно заметен. Так, негативная оценка борьбы Трампа с инфляцией превышает положительную на 11 пунктов, но республиканцам по этому вопросу доверяют на 10 пунктов больше, чем демократам. 

Отмечается, что избиратели серьезно обеспокоены миграционной политикой Трампа и большинством голосов выступают против некоторых его методов депортации. Тем не менее, в вопросах иммиграции они доверяют республиканцам в Конгрессе больше, чем демократам, с разрывом в 17 пунктов, а по вопросу борьбы с незаконной миграцией — с разрывом в 24 пункта.

Согласно опросу, единственные сферы из десяти, где избиратели предпочитают демократов республиканцам это здравоохранение и политика вакцинации.

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