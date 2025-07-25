EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Появилось профильное учебное заведение для шашлычников

2 минуты чтения 19:42

В китайском городе Юэян, известном своими шашлычными, открыли колледж барбекю. Он создан на базе Открытого университета Юэяна совместно с местной Ассоциацией барбекю при поддержке городских властей. Там будут готовить шашлычных мастеров и разрабатывать стандарты кулинарной практики, пишет China Daily.

По данным издания, колледж станет частью новой структуры, куда также войдет Исследовательский институт барбекю Юэяна. Цель проекта — превратить местную экономику, основанную на уличной торговле, в полноценную отрасль с единой системой обучения, стандартами и цепочкой поставок.

Названы самые богатые страны мира
Названы самые богатые страны мира
Эксперты составили три рейтинга с разными расчетами. Но в топе все равно одни и те же государства
Экономика5 минут чтения

По информации China Daily, сегодня в Юэяне работают более 2000 шашлычных, в которых заняты около 50 тысяч человек. А годовой оборот отрасли оценивается примерно в 280 миллионов долларов. Власти рассчитывают, что колледж поможет решить проблему занятости, особенно среди молодежи. Как поясняют в Открытом университете, шашлычные часто становятся стартовой точкой в карьере начинающих работников общепита.

Программа обучения, как пишет газета, будет включать практические и теоретические курсы — например, по технологии приготовления шашлыка, санитарным нормам, работе с продуктами, ведению торговли и онлайн-маркетингу. Преподавателями станут повара из местных ресторанов и преподаватели университета.

Прием абитуриентов на трехлетнюю очную программу для выпускников средней школы начнется в этом году. В ближайшие три года планируется обучить до 1000 специалистов, уточняет China Daily.

Издание напоминает, что в мае этого года Министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР включило профессию «шеф-повар барбекю» в перечень новых профессий, признав специализацию на государственном уровне.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Связали и таскали, как в старинных обрядах казни
Криминал
Связали и таскали, как в старинных обрядах казни
Мужчину подозревают в убийстве жены. Родственники погибшей говорят, что он привязал ее к лошади и волок по степи
00:01 26 июля
Названы самые богатые страны мира
Экономика
Названы самые богатые страны мира
Эксперты составили три рейтинга с разными расчетами. Но в топе все равно одни и те же государства
18:36
Я разоблачаю мошенников в интернете
Общество
Я разоблачаю мошенников в интернете
Все началось с того, что меня пытался обмануть фейк. Но я его раскрыла, и теперь делаю это для других
00:01
Реклама Pepsi вызвала массовые беспорядки и привела к нескольким смертям
Мир
Реклама Pepsi вызвала массовые беспорядки и привела к нескольким смертям
Все из-за обещаний разыграть деньги и из-за ошибки, которая взбесила сотни тысяч человек
17:00 24 июля
Меня учили разгонять митинги и агитировать за «Единую Россию»
Общество
Меня учили разгонять митинги и агитировать за «Единую Россию»
Но я — лесбиянка и не вписалась в систему. Теперь я живу в Испании и хожу на прайды
00:01 24 июля
Крупнейший природный эксперимент случайно провели в Украине
Мир
Крупнейший природный эксперимент случайно провели в Украине
Все из-за уничтоженной дамбы. Здесь рекордно быстро вырос лес, который хранит «токсичную бомбу»
17:03 23 июля

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Нобелевского лауреата советского происхождения лишили гражданства Нидерландов
В США планируют развести миллиарды мух и сбросить их с самолетов
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Солдаты изнасиловали десятки тысяч женщин и ввели им в матки шурупы и записки с угрозами
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
СМИ узнали о прощальном сообщении застрелившегося экс-министра Старовойта
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Мужчина с «добрым лицом»
Криминал
Мужчина с «добрым лицом»
В Екатеринбурге 13 лет искали маньяка, который насиловал и убивал женщин. Его поймали из-за того, что он неправильно припарковался
17:00 29 июня
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Нобелевского лауреата советского происхождения лишили гражданства Нидерландов
В США планируют развести миллиарды мух и сбросить их с самолетов
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Солдаты изнасиловали десятки тысяч женщин и ввели им в матки шурупы и записки с угрозами
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
СМИ узнали о прощальном сообщении застрелившегося экс-министра Старовойта
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования