Появилось профильное учебное заведение для шашлычников

В китайском городе Юэян, известном своими шашлычными, открыли колледж барбекю. Он создан на базе Открытого университета Юэяна совместно с местной Ассоциацией барбекю при поддержке городских властей. Там будут готовить шашлычных мастеров и разрабатывать стандарты кулинарной практики, пишет China Daily.

По данным издания, колледж станет частью новой структуры, куда также войдет Исследовательский институт барбекю Юэяна. Цель проекта — превратить местную экономику, основанную на уличной торговле, в полноценную отрасль с единой системой обучения, стандартами и цепочкой поставок.

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По информации China Daily, сегодня в Юэяне работают более 2000 шашлычных, в которых заняты около 50 тысяч человек. А годовой оборот отрасли оценивается примерно в 280 миллионов долларов. Власти рассчитывают, что колледж поможет решить проблему занятости, особенно среди молодежи. Как поясняют в Открытом университете, шашлычные часто становятся стартовой точкой в карьере начинающих работников общепита.

Программа обучения, как пишет газета, будет включать практические и теоретические курсы — например, по технологии приготовления шашлыка, санитарным нормам, работе с продуктами, ведению торговли и онлайн-маркетингу. Преподавателями станут повара из местных ресторанов и преподаватели университета.

Прием абитуриентов на трехлетнюю очную программу для выпускников средней школы начнется в этом году. В ближайшие три года планируется обучить до 1000 специалистов, уточняет China Daily.

Издание напоминает, что в мае этого года Министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР включило профессию «шеф-повар барбекю» в перечень новых профессий, признав специализацию на государственном уровне.