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Мир

Тысячи комаров сбросили с дронов над Гавайями

2 минуты чтения 17:48

Экологи придумали способ защитить обитающих на Гавайях птиц от комаров — они сбросили с дронов десятки биоразлагаемых капсул с другими комарами, сообщает CNN.

Сброшенные комары оказались некусающимися самцами, их вырастили в лабораторных условиях. Эти насекомые переносят бактерию, из-за которой при спаривании с самками у комаров не вылупляются яйца. С помощью этого ученые надеются контролировать популяцию комаров — они сбросили десятки капсул, в сумме на Гавайях появились тысячи новых насекомых.

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Журналисты отмечают, что обитающие на Гавайях комары стали угрозой для некоторых видов редких птиц. Например, из 50 видов ранее обитавших на островах цветочниц на сегодняшний день сохранились только 17, большинство из них находятся на грани уничтожения.

Также в прошлом году небольшую серую птицу акикики признали вымершей в дикой природе, а желто-зеленых акикики осталось менее 100 особей. При этом птицы, ставшие на Гавайях ключевыми опылителями и распространителями семян, являются также важной частью местной культуры.

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Изначально на Гавайях не было комаров. Их присутствие, как отмечается в тексте, было впервые зарегистрировано лишь в 1826 году. Предположительно, их привезли с собой моряки на китобойных судах. Многие местные птицы не обладали иммунитетом к распространяемой комарами малярии, что вызвало их вымирание.

Изменение климата делает территорию Гавайев все более удобной для жизни комаров, а укрывшиеся в горах птицы начинают ощущать их появление и в этих районах. Борьба с комарами является тяжелой задачей — ученые не могут использовать пестициды, поскольку они нанесут ущерб популяциям местных насекомых. Теперь они надеются остановить рост популяции комаров с помощью других комаров.

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