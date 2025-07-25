Трамп распорядился очистить улицы США от бездомных

Президент США Дональд Трамп распорядился очистить улицы американских городов от живущих там бездомных людей. Об этом пишет Reuters.

Как сообщается, накануне глава Белого дома подписал указ, который предписывает генеральному прокурору страны Пэм Бонди отменить нормы действующих федеральных законов, а также судебные прецеденты, которые ограничивают полномочия местных властей по ликвидации лагерей бездомных.

Как Бонди может выполнить эти указания, остается неясным, отмечает агентство. В указе Трампа говорится, что бездомных следует переместить с улиц в лечебные центры.

Реклама Pepsi вызвала массовые беспорядки и привела к нескольким смертям Все из-за обещаний разыграть деньги и из-за ошибки, которая взбесила сотни тысяч человек Мир 6 минут чтения

Национальная коалиция в защиту прав бездомных осудила решение Трампа, заявив, что оно ослабит правовую защиту бездомных и людей, страдающих психическими заболеваниями. Представители организации подчеркнули, что администрация Трампа имеет «тревожную историю пренебрежения гражданскими правами и надлежащей правовой процедурой», вероятно, имея в виду массовые депортации без соблюдения надлежащих правовых процедур, которые начались в США после вступления Трампа в должность.

Сам Трамп по этому поводу заявил, что живущих на улицах людей следует отправлять в психиатрические больницы и наркологические клиники. При этом он не пояснил, как медицинские учреждения должны справиться с таким количеством новых пациентов, и не уточнил, где будут жить эти люди после завершения лечения.

Я разоблачаю мошенников в интернете Все началось с того, что меня пытался обмануть фейк. Но я его раскрыла, и теперь делаю это для других Общество 16 минут чтения

Между тем, по официальным данным, в 2024 году в США жили более 770 тысяч бездомных, что на 18% больше чем годом ранее. Около 36% из них не имели никакого места для ночлега и жили на улицах, в машинах и импровизированных палаточных лагерях.