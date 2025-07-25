EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Трамп распорядился очистить улицы США от бездомных

2 минуты чтения 12:47

Президент США Дональд Трамп распорядился очистить улицы американских городов от живущих там бездомных людей. Об этом пишет Reuters.

Как сообщается, накануне глава Белого дома подписал указ, который предписывает генеральному прокурору страны Пэм Бонди отменить нормы действующих федеральных законов, а также судебные прецеденты, которые ограничивают полномочия местных властей по ликвидации лагерей бездомных.

Как Бонди может выполнить эти указания, остается неясным, отмечает агентство. В указе Трампа говорится, что бездомных следует переместить с улиц в лечебные центры.

Реклама Pepsi вызвала массовые беспорядки и привела к нескольким смертям
Реклама Pepsi вызвала массовые беспорядки и привела к нескольким смертям
Все из-за обещаний разыграть деньги и из-за ошибки, которая взбесила сотни тысяч человек
Мир6 минут чтения

Национальная коалиция в защиту прав бездомных осудила решение Трампа, заявив, что оно ослабит правовую защиту бездомных и людей, страдающих психическими заболеваниями. Представители организации подчеркнули, что администрация Трампа имеет «тревожную историю пренебрежения гражданскими правами и надлежащей правовой процедурой», вероятно, имея в виду массовые депортации без соблюдения надлежащих правовых процедур, которые начались в США после вступления Трампа в должность.

Сам Трамп по этому поводу заявил, что живущих на улицах людей следует отправлять в психиатрические больницы и наркологические клиники. При этом он не пояснил, как медицинские учреждения должны справиться с таким количеством новых пациентов, и не уточнил, где будут жить эти люди после завершения лечения.

Я разоблачаю мошенников в интернете
Я разоблачаю мошенников в интернете
Все началось с того, что меня пытался обмануть фейк. Но я его раскрыла, и теперь делаю это для других
Общество16 минут чтения

Между тем, по официальным данным, в 2024 году в США жили более 770 тысяч бездомных, что на 18% больше чем годом ранее. Около 36% из них не имели никакого места для ночлега и жили на улицах, в машинах и импровизированных палаточных лагерях.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я разоблачаю мошенников в интернете
Общество
Я разоблачаю мошенников в интернете
Все началось с того, что меня пытался обмануть фейк. Но я его раскрыла, и теперь делаю это для других
00:01
Реклама Pepsi вызвала массовые беспорядки и привела к нескольким смертям
Мир
Реклама Pepsi вызвала массовые беспорядки и привела к нескольким смертям
Все из-за обещаний разыграть деньги и из-за ошибки, которая взбесила сотни тысяч человек
17:00 24 июля
Меня учили разгонять митинги и агитировать за «Единую Россию»
Общество
Меня учили разгонять митинги и агитировать за «Единую Россию»
Но я — лесбиянка и не вписалась в систему. Теперь я живу в Испании и хожу на прайды
00:01 24 июля
Крупнейший природный эксперимент случайно провели в Украине
Мир
Крупнейший природный эксперимент случайно провели в Украине
Все из-за уничтоженной дамбы. Здесь рекордно быстро вырос лес, который хранит «токсичную бомбу»
17:03 23 июля
Психиатр жил в доме пациента и выдавал его за свой
Мир
Психиатр жил в доме пациента и выдавал его за свой
30 лет он раздавал приказы клиенту и распоряжался его бизнесом и деньгами под видом «лечения»
00:01 23 июля
Ученые назвали идеальный способ принимать душ
Общество
Ученые назвали идеальный способ принимать душ
Он может победить бессонницу и сделает человека более креативным
17:02 22 июля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования