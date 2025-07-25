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Мир

Ученые разработали таблетку от остановки дыхания во сне

2 минуты чтения 16:08 | Обновлено: 16:09

Американская фармацевтическая компания Apnimed разработала таблетку от апноэ и провела успешные клинические испытания, сообщает The New York Times. Апноэ — это состояние, при котором мышцы горла сужаются во время сна, что приводит к временным остановкам дыхания. При апноэ люди могут храпеть и часто просыпаться от нехватки воздуха.

Разработчики препарата сообщили, что их препарат под названием AD109 состоит из атомоксетина и ароксибутинина, которые применяются для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и гиперактивности мочевого пузыря соответственно. Комбинация этих препаратов позволяет поддерживать активность дыхательных мышц в течение ночи у большинства пациентов.

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Ученый, участвующий в создании аналогичного препарата, объяснил изданию, что такое лекарство «по сути, обманывает дыхательные мышцы, заставляя их думать, что они бодрствуют». 

Гендиректор Apnimed Ларри Миллер сообщил, что примерно у 3% пациентов новый препарат вызвал достаточно сильную бессонницу, чтобы лечение пришлось отменить. Также некоторые участники исследования сообщили о сухости во рту. Полный список побочных эффектов от приема AD109 пока не опубликован.

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Миллер сказал, что его компания опубликует полные результаты исследований препарата в октябре. В начале следующего года Apnimed рассчитывает официально зарегистрировать лекарство в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Обычно для сна при апноэ применяется аппарат искусственной вентиляции легких постоянным положительным давлением (СИПАП). Такое устройство нагнетает воздух в дыхательные пути, поддерживая их открытыми. NYT отмечает, что многие пациенты отказываются от СИПАП-терапии, потому что считают аппараты шумными, громоздкими и неудобными.

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