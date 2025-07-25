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Мир

Лед в напитках назвали культурным различием США и Европы

2 минуты чтения 22:23 | Обновлено: 22:27

Предпочтения в способе охлаждения напитков могут быть культурным различием между жителями США и стран Европы, эксперты считают его исторически обусловленным, сообщает CNN.

Тренд на сравнение количества льда, который американцы и европейцы кладут в свои напитки, становится популярным в социальных сетях. Журналисты отмечают, что обычно эту тему поднимают американцы. Они выражают недовольство тем, что в Европу в жаркую погоду им подают напитки комнатной температуры.

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«Мы очень привыкли к тому, что лед есть практически везде. Это чисто американская традиция», — рассказал историк и автор книги об истории льда, бытовой техники и предпринимательства в Америке Джонатан Рис. Другой писатель, Эми Брэди, считает жителей США уникальной нацией в вопросе «одержимости» льдом.

Журналисты отмечают, что привычка добавлять большое количество льда в напитки не находит понимания не только в странах Европы. Так, некоторые азиатские общества считают теплые напитки полезными для здоровья.

«Ледяной раскол» существует на протяжении нескольких веков, пишет CNN. Один из собеседников рассказал журналистам, что в XIX веке «горами льда», которые используются в американских напитках, возмущался знаменитый ученый Чарльз Дарвин.

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Проблема с поиском льда для своих напитков в Европе у американцев возникла еще 100 лет назад, отмечается в материале. «В конце XIX века люди, пристрастившись к льду, просили европейцев о льде и были в недоумении, когда не могли его получить», — заявил Рис.

CNN сообщает, что в США лед добавляют в напитки очень часто, в Европе же это делают только при необходимости, чтобы не разбавлять вкус. Пользователи в социальных сетях также отмечают, что в Европе покупатели платят за каждый газированный напиток, в США же их часто доливают бесплатно — в такой ситуации люди могут не захотеть платить «за тонну льда с небольшим количеством газировки».

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