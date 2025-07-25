СМИ рассказали о ключевых изменениях в iOS 26

Apple представила публичную бета-версию iOS 26. Это одно из самых масштабных обновлений системы за последние годы — на этот раз изменения коснулись не только дизайна, но и функциональной части. Установить iOS могут владельцы iPhone 11 и новее, но в компании предупреждают о возможных сбоях, перегреве устройства и быстрой разрядке батареи. Газета The Washington Post протестировала обновление и рассказала о главных изменениях.
Самое заметное из них — это новый визуальный стиль интерфейса Liquid Glass. В соответствии с названием элементы системы, включая иконки, меню и уведомления, стали полупрозрачными и глянцевыми. Полностью отключить эффект нельзя. В некоторых случаях отдельные элементы бывает сложно различить, потому что они сливаются с фоном, отмечают журналисты издания. Apple продолжает настраивать визуальные параметры и предлагает отправлять отзывы через приложение Feedback.
Обновилось и приложение «Телефон». Теперь звонок не начинается, пока абонент не объяснит цель разговора — это помогает бороться со спамом. Также система может уведомить пользователя, если на удержании снова зазвучал голос, но пока она не всегда отличает человека от автоответчика. Как пишет «РБК-Украина», эти новые функции были заимствованы из Android.
В iOS 26 также появились функции на базе Apple Intelligence. В FaceTime можно включить перевод субтитров, а в обычных звонках — голосовой перевод. Пока поддерживаются французский, немецкий, португальский и испанский, но в текстах доступны и другие языки. Также добавлена возможность задавать вопросы по сделанным скриншотам — например, через ChatGPT или Google. При желании функцию можно отключить.
Камера iPhone также получила обновленный интерфейс. Редкие режимы съемки, такие как панорама или пространственное видео, теперь скрыты по умолчанию. Основные функции объединены в меню с подписями, иконки стали более понятными, а интерфейс — удобнее для использования с расстояния. Смартфон теперь также уведомляет пользователя, если объектив загрязнен. Помимо этого, iPhone поддерживает запись видео с внешними микрофонами, а некоторые модели наушников AirPods можно использовать как пульт для запуска съемки.