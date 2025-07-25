СМИ рассказали о ключевых изменениях в iOS 26

Apple представила публичную бета-версию iOS 26. Это одно из самых масштабных обновлений системы за последние годы — на этот раз изменения коснулись не только дизайна, но и функциональной части. Установить iOS могут владельцы iPhone 11 и новее, но в компании предупреждают о возможных сбоях, перегреве устройства и быстрой разрядке батареи. Газета The Washington Post протестировала обновление и рассказала о главных изменениях.

Самое заметное из них — это новый визуальный стиль интерфейса Liquid Glass. В соответствии с названием элементы системы, включая иконки, меню и уведомления, стали полупрозрачными и глянцевыми. Полностью отключить эффект нельзя. В некоторых случаях отдельные элементы бывает сложно различить, потому что они сливаются с фоном, отмечают журналисты издания. Apple продолжает настраивать визуальные параметры и предлагает отправлять отзывы через приложение Feedback.

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Обновилось и приложение «Телефон». Теперь звонок не начинается, пока абонент не объяснит цель разговора — это помогает бороться со спамом. Также система может уведомить пользователя, если на удержании снова зазвучал голос, но пока она не всегда отличает человека от автоответчика. Как пишет «РБК-Украина», эти новые функции были заимствованы из Android.

В iOS 26 также появились функции на базе Apple Intelligence. В FaceTime можно включить перевод субтитров, а в обычных звонках — голосовой перевод. Пока поддерживаются французский, немецкий, португальский и испанский, но в текстах доступны и другие языки. Также добавлена возможность задавать вопросы по сделанным скриншотам — например, через ChatGPT или Google. При желании функцию можно отключить.

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Камера iPhone также получила обновленный интерфейс. Редкие режимы съемки, такие как панорама или пространственное видео, теперь скрыты по умолчанию. Основные функции объединены в меню с подписями, иконки стали более понятными, а интерфейс — удобнее для использования с расстояния. Смартфон теперь также уведомляет пользователя, если объектив загрязнен. Помимо этого, iPhone поддерживает запись видео с внешними микрофонами, а некоторые модели наушников AirPods можно использовать как пульт для запуска съемки.

