СМИ: разрушенная дружба стала причиной столкновений на границе Таиланда и Камбоджи

Начавшиеся вчера бои на границе Таиланда и Камбоджи произошли на фоне разрушения дружбы между правящими в странах семьями, пишет Би-би-си. Власти Таиланда сообщили о гибели 14 мирных жителей и одного военного, также известно о гибели одного жителя Камбоджи.

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В июне бывший премьер-министр Камбоджи Хун Сен, чей сын сейчас возглавляет правительство, опубликовал запись разговора с премьер-министром Таиланда Пхэтхонгтхан Чиннават, на которой она называла его «дядей» и критиковала таиландских чиновников. Когда Чиннават была ребенком, главой правительства Таиланда был ее отец Таксин Чиннават, который дружил с Хун Сеном.

Би-би-си отмечает, что причины, по которым Хун Сен решил разрушить многолетние близкие отношения с одной из самых влиятельных семей Таиланда, неизвестны. Его публикация привела к тому, что Конституционный суд Таиланда приостановил полномочия Пхэтхонгтхан Чиннават и рассматривает вопрос о ее отставке.

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Вооруженный конфликт между Камбоджей и Таиландом из-за приграничных территорий начался утром 24 июля, обе стороны обвиняют друг друга в нападении. Накануне боевых действий Таиланд отозвал своего посла в Камбодже после того, как тайские военные подорвались на минах, которые Камбоджа установила на спорной территории.

Исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтам Вечаячай заявил сегодня, что столкновения на границе могут «перерасти в войну». Вечаячай также занимает должность заместителя главы правящей партии «Пхыа Тхаи» Пхэтхонгтхан Чиннават.