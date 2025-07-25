Власти раскрыли детали запрета на рекламу в инстаграме

Федеральная антимонопольная служба разъяснила, в каких случаях блогеров и компании могут привлечь к ответственности за рекламу на запрещенных в России платформах, принадлежащих компании Meta. Об этом пишет телеграм-канал «Ассоциации блогеров и агентств».

Закон о запрете на рекламу в Instagram и Facebook вступит в силу уже первого сентября. Максимальный штраф, предусмотренный за его нарушение, достигает 500 тысяч рублей. Главный вопрос, которым задавались представители отрасли, касался рекламных постов, размещенных до вступления закона в силу. До сих пор не было ясно, грозит ли наказание за старые рекламные посты и нужно ли их удалять.

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Теперь ФАС разъяснила порядок применения запрета, говорится в посте «Ассоциации блогеров и агентств». Согласно заявлению службы, сам факт публикации рекламы до вступления закона в силу не является нарушением. Однако ситуацию могут изменить попытки автора блога привлечь внимание к этой рекламе или повторно ее распространить. Таким образом, ключевым признаком нарушения является активность после запрета. Если блогер или агентство не закрепляли рекламный пост, не репостили его и не ссылались на него в новых публикациях, то претензий к ним не будет.

В числе конкретных действий, которые будут считаться повторным распространением рекламы после первого сентября, перечислены: ссылки на старую рекламу (включая хештеги) в других постах, репосты ранее опубликованного рекламного контента, размещение рекламы в закрепе, продвижение публикации с помощью алгоритмов соцсети, упоминание действующих акций, скидок или предложений, связанных с такой рекламой.

В ведомстве также прокомментировали гипотетическую ситуацию, в которой пост самостоятельно поднимается в ленте инстаграма по алгоритмам. Там считают, что «без активности такого быть не может».