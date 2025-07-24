Женщины смогут подать в суд на авиакомпанию за гинекологический досмотр в аэропорту

Пять австралийских женщин добились права подать в суд на авиакомпанию Qatar Airways. В аэропорту Дохи их сняли с рейса и подвергли инвазивному досмотру. Об этом пишет Би-би-си.

По данным издания, речь идет об инциденте, произошедшем в 2020 году, когда в аэропорту катарской столицы в мусорном баке обнаружили брошенного новорожденного младенца. После этого сотрудники местной полиции сняли с рейса Qatar Airways несколько женщин из Австралии, Великобритании и Новой Зеландии. Их задержали, а затем подвергли досмотру, целью которого было установить, не рожали ли они.

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В 2021 году пять подвергшихся досмотру австралиек подали в суд Qatar Airways, Управление гражданской авиации Катара и компанию Matar, которая является оператором международного аэропорта Хамад.

«Наши клиенты пережили травмирующий опыт в ту ночь в Дохе, и они заслуживают того, чтобы предстать перед судом и получить компенсацию за свои страдания», — заявил адвокат одной из женщин Дамиан Стурзакер.

«У меня было такое чувство, будто меня изнасиловали», — заявила Би-би-си одна из пострадавших женщин, попросившая не называть ее имя. При этом все австралийки подчеркнули, что не давали согласия на обследования и не получали объяснений того, что с ними происходит.

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Тем не менее в апреле 2024 года австралийский суд первой инстанции постановил, что Qatar Airways не может нести ответственность в соответствии с Монреальской конвенцией — международным договором, который регламентирует ответственность авиакомпаний в случае смерти или травмирования пассажиров. При этом судья назвал обвинения, выдвинутые женщинами, «нереалистичными, пустяковыми и неправдоподобными».

Истицы обжаловали это решение и тогда апелляционный суд отменил решение первой инстанции.