EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Россиянина зарезали соотечественники в Турции

2 минуты чтения 12:54 | Обновлено: 12:55

Гражданин России умер в Аланье после ссоры с двумя соотечественниками, в ходе конфликта 35-летнего Андрея Макарова ударили ножом в спину, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Журналисты отмечают, что свидетели конфликта вызвали экстренные службы. Однако, когда медицинские работники и силовики прибыли на место инцидента, мужчина уже находился в тяжелом состоянии. Ему оказали первую помощь, но Макаров скончался после госпитализации.

Будет немного больно
Будет немного больно
Маньяк из Петербурга годами грабил и убивал посреди бела дня. Следователи не сразу поняли, почему жертвы ему доверяли и сами открывали двери
Криминал20 минут чтения

Турецкие власти уже задержали двух подозреваемых-граждан России, одному из них 27 лет, другому — 21 год. Их имена не разглашаются, причина ссоры также неизвестна. СМИ сообщают лишь, что мужчин выследили по записям с камер видеонаблюдения и задержали в их квартирах. Силовики уже начали проведение расследования.

Ранее СМИ Таиланда сообщили о россиянине, который вымогал деньги у других граждан России, выдавая себя за члена мафии, имеющего связи с высокопоставленными чиновниками страны. 27-летний Владислав фотографировался с копией огнестрельного оружия в тактическом бронежилете, показывал фото туристам-россиянам и вымогал деньги за «защиту». Мужчина утверждал, что может помочь с решением юридических вопросов благодаря знакомым в правительстве Таиланда.

Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
Криминал6 минут чтения

Владислава задержали после жалоб россиян. Он работал продавцом в магазине каннабиса, силовики нашли подтверждения слов россиян во время задержания. Мужчину также обязали пройти тест на наличие наркотиков в крови. Он дал положительный результат, Владислав употреблял кокаин.

Мужчине предъявили обвинение в работе без разрешения и употреблении наркотиков. На допросе Владислав рассказал, что магазин предоставлял ему бесплатное проживание и 17% с продаж. Тактический жилет, страйкбольный пистолет и наручники он приобрел онлайн.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Реклама Pepsi вызвала массовые беспорядки и привела к нескольким смертям
Мир
Реклама Pepsi вызвала массовые беспорядки и привела к нескольким смертям
Все из-за обещаний разыграть деньги и из-за ошибки, которая взбесила сотни тысяч человек
17:00
Меня учили разгонять митинги и агитировать за «Единую Россию»
Общество
Меня учили разгонять митинги и агитировать за «Единую Россию»
Но я — лесбиянка и не вписалась в систему. Теперь я живу в Испании и хожу на прайды
00:01
Крупнейший природный эксперимент случайно провели в Украине
Мир
Крупнейший природный эксперимент случайно провели в Украине
Все из-за уничтоженной дамбы. Здесь рекордно быстро вырос лес, который хранит «токсичную бомбу»
17:03 23 июля
Психиатр жил в доме пациента и выдавал его за свой
Мир
Психиатр жил в доме пациента и выдавал его за свой
30 лет он раздавал приказы клиенту и распоряжался его бизнесом и деньгами под видом «лечения»
00:01 23 июля
Ученые назвали идеальный способ принимать душ
Общество
Ученые назвали идеальный способ принимать душ
Он может победить бессонницу и сделает человека более креативным
17:02 22 июля
Бывший избивал меня во время беременности
Общество
Бывший избивал меня во время беременности
Он соврал, что не может иметь детей, а когда я забеременела, начал издеваться. В полиции надо мной посмеялись
00:01 22 июля

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Нобелевского лауреата советского происхождения лишили гражданства Нидерландов
В США планируют развести миллиарды мух и сбросить их с самолетов
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Солдаты изнасиловали десятки тысяч женщин и ввели им в матки шурупы и записки с угрозами
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
СМИ узнали о прощальном сообщении застрелившегося экс-министра Старовойта
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Мужчина с «добрым лицом»
Криминал
Мужчина с «добрым лицом»
В Екатеринбурге 13 лет искали маньяка, который насиловал и убивал женщин. Его поймали из-за того, что он неправильно припарковался
17:00 29 июня
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Нобелевского лауреата советского происхождения лишили гражданства Нидерландов
В США планируют развести миллиарды мух и сбросить их с самолетов
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Солдаты изнасиловали десятки тысяч женщин и ввели им в матки шурупы и записки с угрозами
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
СМИ узнали о прощальном сообщении застрелившегося экс-министра Старовойта
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования