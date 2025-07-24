Россиянина зарезали соотечественники в Турции

Гражданин России умер в Аланье после ссоры с двумя соотечественниками, в ходе конфликта 35-летнего Андрея Макарова ударили ножом в спину, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Журналисты отмечают, что свидетели конфликта вызвали экстренные службы. Однако, когда медицинские работники и силовики прибыли на место инцидента, мужчина уже находился в тяжелом состоянии. Ему оказали первую помощь, но Макаров скончался после госпитализации.

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Турецкие власти уже задержали двух подозреваемых-граждан России, одному из них 27 лет, другому — 21 год. Их имена не разглашаются, причина ссоры также неизвестна. СМИ сообщают лишь, что мужчин выследили по записям с камер видеонаблюдения и задержали в их квартирах. Силовики уже начали проведение расследования.

Ранее СМИ Таиланда сообщили о россиянине, который вымогал деньги у других граждан России, выдавая себя за члена мафии, имеющего связи с высокопоставленными чиновниками страны. 27-летний Владислав фотографировался с копией огнестрельного оружия в тактическом бронежилете, показывал фото туристам-россиянам и вымогал деньги за «защиту». Мужчина утверждал, что может помочь с решением юридических вопросов благодаря знакомым в правительстве Таиланда.

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Владислава задержали после жалоб россиян. Он работал продавцом в магазине каннабиса, силовики нашли подтверждения слов россиян во время задержания. Мужчину также обязали пройти тест на наличие наркотиков в крови. Он дал положительный результат, Владислав употреблял кокаин.

Мужчине предъявили обвинение в работе без разрешения и употреблении наркотиков. На допросе Владислав рассказал, что магазин предоставлял ему бесплатное проживание и 17% с продаж. Тактический жилет, страйкбольный пистолет и наручники он приобрел онлайн.