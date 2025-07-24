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Интернет и мемы

Приложение для анонимных отзывов на романтических партнеров завирусилось среди женщин в США

2 минуты чтения 11:52

Приложение Tea Dating Advice, позволяющее женщинам оставлять отзывы на мужчин, с которыми они встречаются и ходят на свидания, набирает популярность в США и поднялось в топ App Store по оценкам среди приложений для знакомств, пишет «Коса».

Оно позволяет женщинам оставлять анонимные отзывы, сообщать о «ред-флагах» мужчин, а также проверять сведения, которые они оставляют о себе. Например, пользовательницы могут использовать поиск по фото для выявления фейковых аккаунтов или проверку по номеру телефона для выявления скрытых браков, в которых может состоять их потенциальный партнер.

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На сайте приложения отмечается, что его создатель Шон Кук придумал эту идею, наблюдая за неудачным опытом своей матери, которая пыталась найти партнера онлайн. В какой-то момент женщина начался общаться с человеком, имеющим криминальную историю, но не догадывалась об этом и стала жертвой обмана. В Tea Dating Advice, как отмечает «Коса», есть функционал и для проверки личных данных человека для получения сведений о возможных судимостях.

Кук, как сообщается на сайте, пришел к мысли создать приложение, ознакомившись с контентом Даниэллы Сзетелы в Instagram. Инфлюенсер создала собственное сообщество для женщин, которое стало основой для разработки Tea Dating Advice.

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Сегодня Tea Dating Advice включает в себя также крупнейший в США женский групповой чат, утверждают создатели приложения. Они отмечают, что 10% прибыли жертвуется Национальной горячей линии по вопросам домашнего насилия, а оценка приложения в App Store составляет 4,8 балла из пяти возможных на основе более 70 тысяч отзывов.

«Коса» сообщает, что приложение критикуют пользователи Reddit. Они отметили, что принцип работы Tea Dating Advice может использоваться и для умышленного распространения клеветы про бывшего партнера.

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