Попытка повысить налоги привела к одному из самых массовых протестов среди эстонцев

Правительство Эстонии приняло решение поднять налог с оборота на продукты питания с 22% до 24% — это вызвало острую общественную реакцию. Теперь обычные люди и владельцы бизнесов массово требуют снизить ставку налога до 10%, сообщает Postimees.

Петиция в поддержку этого решения уже собрала более 72 тысяч подписей, предыдущий рекорд — 65,5 тысячи подписей. Он также был связан с налоговыми изменениями, тогда эстонцы протестовали против введения автоналога.

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Журналисты со ссылкой на мнение экспертов сообщают о невысокой вероятности того, что петиция окажет прямое воздействие на законодательство страны — к изменениям в нем приводят всего 5-10% таких инициатив. Однако она может оказаться эффективной для привлечения внимания к проблеме и развития политических дискуссий по этой теме.

Некоторые политические партии уже заявили, что готовы поддержать инициативы, направленные на снижение налоговой нагрузки. Их представители заявили, что считают необходимым выйти за рамки рассмотрения исключительно кейса продуктов питания и инициировать более обширную налоговую реформу, например, пересмотреть цены на электричество и отменить автоналог.

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Представители эстонских промышленников также хотели бы снижения налогов, отмечают журналисты. Предприниматели говорят, что ставки, действующие в Эстонии, являются одними из самых высоких в Евросоюзе. Бизнесмены призывают государство поддержать продукцию местных производителей.

«Покупатели больше не в силах платить. Здесь вопрос принципа», — рассказала журналистам руководитель союза торговцев Эстонии Неле Пейл. В правительстве тезис о том, что налоги в Эстонии стали одними из самых больших в ЕС, назвали «бредом». Представители самой многочисленной партии в парламенте страны уже заявили, что не поддержат петицию, поскольку считают, что снижение налога не приведет к падению цен.