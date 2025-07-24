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Мир

Откусившую язык насильнику женщину оправдали спустя 61 год

2 минуты чтения 12:54

В Южной Корее оправдали женщину по имени Чхве Маль-джа, которая 61 год назад была осуждена за то, что откусила часть языка пытавшемуся изнасиловать ее мужчине. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Как отмечает издание, на единственном заседании повторного судебного процесса присутствовал старший прокурор Чон Мён Вон, который лично принес женщине извинения, обратившись к ней по имени, а не назвав обвиняемой.

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«Прокуратура не справилась со своей задачей и пошла в противоположном направлении. Мы причинили неизмеримую боль и страдания г-же Чхве Маль-джа, которая должна была быть защищена как жертва сексуального насилия. Мы приносим глубочайшие извинения», — сказал он.

По данным газеты, 21-летний мужчина напал и попытался изнасиловать Чхве, когда ей было 18 лет. Женщина оказала сопротивление и откусила нападавшему часть языка. Позже суд приговорил ее к 10 месяцам заключения за нанесение тяжких телесных повреждений. В свою очередь, с мужчины сняли обвинения в попытке изнасилования и назначили более мягкое наказание за проникновение на частную территорию и угрозы.

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«Я прожила 61 год преступницей. Теперь я надеюсь и мечтаю, что Корея примет законы, которые позволят нашим потомкам жить, защищая свои права, в мире без сексуализированного насилия», -– сказала Чхве после своего оправдания.

Как пишет газета, женщина подала иск о пересмотре своего дела в 2020 году, воодушевившись глобальным движением #MeToo, которое выступает в защиту жертв сексуализированного насилия.

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