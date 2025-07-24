Армию тараканов-шпионов предложили создать немецкому правительству

Армию тараканов-биороботов, способных выполнять военные разведывательные миссии, предложили создать правительству Германии. Об этом, как передает агентство Reuters, сообщил глава Cyber Innovation Hub of the Bundeswehr (центр киберинноваций бундесвера) Свен Вайценэггер.

По его словам, соответствующее предложение поступило от немецко-американского стартапа Swarm Biotactics. Там уточнили, что речь идет о живых тараканах, экипированных специальным оборудованием, включая миниатюрные камеры и передатчики. Предполагается, что специалисты смогут дистанционно управлять насекомыми и собирать с их помощью информацию о вражеских позициях, а затем передавать ее в режиме реального времени.

Меня учили разгонять митинги и агитировать за «Единую Россию» Но я — лесбиянка и не вписалась в систему. Теперь я живу в Испании и хожу на прайды Общество 9 минут чтения

«Наши биороботы на основе живых насекомых оснащены нейростимуляторами, сенсорами и защищенными модулями связи <…> ими можно управлять по-отдельности или использовать в автономных роях», — сказал генеральный директор Swarm Biotactics Стефан Вильгельм.

Как отмечает Reuters, ссылаясь на источник в немецком правительстве, канцлер Германии Фридрих Мерц активно рассматривает возможность использования искусственного интеллекта и других новейших технологий для реализации оборонных планов страны. В свою очередь, Вайценэггер рассказал, что получает десятки предложений с идеями разработки оборонных технологий.

Крупнейший природный эксперимент случайно провели в Украине Все из-за уничтоженной дамбы. Здесь рекордно быстро вырос лес, который хранит «токсичную бомбу» Мир 7 минут чтения

В июне на саммите НАТО, прошедшем в Гааге, страны-члены альянса согласились довести свои расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году. После этого немецкое правительство утвердило проект бюджета, согласно которому расходы на оборону в ближайшие годы будут увеличиваться поэтапно — с 62,4 миллиарда евро в 2025 году до 152,8 миллиарда евро в 2029 году.