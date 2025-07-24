EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Армию тараканов-шпионов предложили создать немецкому правительству

2 минуты чтения 09:25

Армию тараканов-биороботов, способных выполнять военные разведывательные миссии, предложили создать правительству Германии. Об этом, как передает агентство Reuters, сообщил глава Cyber Innovation Hub of the Bundeswehr (центр киберинноваций бундесвера) Свен Вайценэггер.

По его словам, соответствующее предложение поступило от немецко-американского стартапа Swarm Biotactics. Там уточнили, что речь идет о живых тараканах, экипированных специальным оборудованием, включая миниатюрные камеры и передатчики. Предполагается, что специалисты смогут дистанционно управлять насекомыми и собирать с их помощью информацию о вражеских позициях, а затем передавать ее в режиме реального времени.

Меня учили разгонять митинги и агитировать за «Единую Россию»
Меня учили разгонять митинги и агитировать за «Единую Россию»
Но я — лесбиянка и не вписалась в систему. Теперь я живу в Испании и хожу на прайды
Общество9 минут чтения

«Наши биороботы на основе живых насекомых оснащены нейростимуляторами, сенсорами и защищенными модулями связи <…> ими можно управлять по-отдельности или использовать в автономных роях», — сказал генеральный директор Swarm Biotactics Стефан Вильгельм.

Как отмечает Reuters, ссылаясь на источник в немецком правительстве, канцлер Германии Фридрих Мерц активно рассматривает возможность использования искусственного интеллекта и других новейших технологий для реализации оборонных планов страны. В свою очередь, Вайценэггер рассказал, что получает десятки предложений с идеями разработки оборонных технологий.

Крупнейший природный эксперимент случайно провели в Украине
Крупнейший природный эксперимент случайно провели в Украине
Все из-за уничтоженной дамбы. Здесь рекордно быстро вырос лес, который хранит «токсичную бомбу»
Мир7 минут чтения

В июне на саммите НАТО, прошедшем в Гааге, страны-члены альянса согласились довести свои расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году. После этого немецкое правительство утвердило проект бюджета, согласно которому расходы на оборону в ближайшие годы будут увеличиваться поэтапно — с 62,4 миллиарда евро в 2025 году до 152,8 миллиарда евро в 2029 году.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Меня учили разгонять митинги и агитировать за «Единую Россию»
Общество
Меня учили разгонять митинги и агитировать за «Единую Россию»
Но я — лесбиянка и не вписалась в систему. Теперь я живу в Испании и хожу на прайды
00:01
Крупнейший природный эксперимент случайно провели в Украине
Мир
Крупнейший природный эксперимент случайно провели в Украине
Все из-за уничтоженной дамбы. Здесь рекордно быстро вырос лес, который хранит «токсичную бомбу»
17:03 23 июля
Психиатр жил в доме пациента и выдавал его за свой
Мир
Психиатр жил в доме пациента и выдавал его за свой
30 лет он раздавал приказы клиенту и распоряжался его бизнесом и деньгами под видом «лечения»
00:01 23 июля
Ученые назвали идеальный способ принимать душ
Общество
Ученые назвали идеальный способ принимать душ
Он может победить бессонницу и сделает человека более креативным
17:02 22 июля
Бывший избивал меня во время беременности
Общество
Бывший избивал меня во время беременности
Он соврал, что не может иметь детей, а когда я забеременела, начал издеваться. В полиции надо мной посмеялись
00:01 22 июля
Супербактерии могут убить до 45 миллионов человек
Мир
Супербактерии могут убить до 45 миллионов человек
Они стали опаснее из-за чрезмерного использования антибиотиков. Даже простые инфекции станут более смертельными
18:35 21 июля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования