Зумеры отказались от демонстрации личной жизни в интернете

Представители поколения Z все чаще отказываются от демонстрации своей личной жизни в соцсетях. По данным CNN, зумеры предпочитают «тихие отношения» — свидания без селфи и скромные свадьбы без фотоотчетов в интернете.

22-летняя Вэл из города Сан-Маркос в американском штате Техас обручена уже девять месяцев, однако о помолвке не узнал ни один из ее подписчиков в инстаграме. Сейчас в ее ленте лишь фотографии с похода с друзьями, домашние наггетсы и мемы. «Мы счастливы и довольны тем, как живем — вместе, но приватно, без посторонних глаз, которые будто бы заглядывают к нам в окна», — сказала она.

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По данным издания, таких, как Вэл, становится все больше: зумеры сознательно отказываются от демонстрации своих отношений на своих страницах в соцсетях. По мнению экспертов, такая реакция обусловлена навязыванием соцсетями стандартов «идеальных отношений». Исследования показывают, что постоянная демонстрация отношений снижает удовлетворенность и усиливает тревожность между партнерами.

«Снижается стимул „гоняться“ за чужими публикациями. Это помогает защититься от зависти к чужим отношениям или искаженных ожиданий, когда сравниваешь свои отношения с другими», — говорит директор Центра исследований медиа-психологии и профессор медиа-психологии в университете Fielding Graduate University в Санта-Барбаре в отставке Памела Ратледж.

Новая модель поведения уже получила название — «тихие отношения». Она предполагает отказ от публичных постов и сториз в пользу живого общения и времени наедине без лишних глаз. При этом зумеры не обязательно скрывают сам факт отношений — скорее, ограничивают доступ к деталям, считая их слишком интимными для онлайн-пространства.

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Популярность приобрел и так называемый «мягкий запуск» — когда человек выкладывает намеки на наличие партнера, но не показывает лицо или имя. Такие публикации — с силуэтами, двумя чашками или лишней обувью на полке — позволяют сохранить ощущение приватности без ощущения лжи или сокрытия.



