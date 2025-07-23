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Мир

Uber разрешит водителям-женщинам избегать поездок с мужчинами

2 минуты чтения 23:51 23 июля

Компания Uber объявила о запуске новой функции, которая позволит водителям-женщинам выбирать, кого они будут возить. Аналогичный выбор предоставят и пассажирам-женщинам. Об этом сообщается на сайте компании.

Функция получит название «Женские предпочтения» и появится в следующем месяце в нескольких городах США: Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Детройте. «Речь идет о предоставлении женщинам большего выбора, большего контроля и большего комфорта во время поездок и вождения», — заявила Камиль Ирвинг, вице-президент Uber по операциям в США и Канаде.

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В пресс-релизе сказано, что водители-женщины смогут выбирать поездки с пассажирами-женщинами в том числе в час-пик и «зарабатывать на своих условиях, гибко и уверенно». При этом если водители захотят возить мужчин, новую функцию можно будет отключить в приложении.

Пассажиры-женщины получат доступ к функции «Женщины-водители». Однако если время ожидания машины окажется слишком долгим, они смогут выбрать другой вариант поездки с более быстрой посадкой. Также женщины смогут забронировать поездку заранее, воспользовавшись услугой «Резерв». 

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В то же время в сообщении Uber отмечается, что функция не гарантирует, что приложение обязательно соединит водителя-женщину и пассажира-женщину, однако новая она повысит такую вероятность.

CNBC отмечает, что это не первая попытка Uber учитывать гендерные предпочтения на своей платформе. Так, в 2019 году компания запустила функцию приоритета для женщин-водителей в Саудовской Аравии. Впоследствии эта опция распространилась примерно на 40 стран. Компания также заявила, что тестировала новую функцию в таких странах, как Франция, Германия и Аргентина.

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