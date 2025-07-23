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Мир

Гинеколог отказал беременной женщине в помощи из-за отсутствия у нее мужа

2 минуты чтения 23:08 23 июля

35-летняя жительница города Джонсборо в американском штате Теннесси, чье имя не называется, выступила на прошлой неделе в местной мэрии и рассказала, что обратилась к врачу после того, как узнала о беременности, однако тот отказал ей в помощи, поскольку женщина официально не вышла замуж за своего партнера. Об этом сообщает The New Republic.

«Мы с партнером вместе уже около 15 лет, хотя мы и не женаты. <…> врач сказал мне, что из-за этого им было неудобно лечить меня, потому что я мать-одиночка, и это противоречит его христианским ценностям», — рассказала женщина. The New Republic отмечает, что у пары уже есть 13-летний ребенок.

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Американка считает, что ей повезло жить недалеко от границы со штатом Вирджиния, куда она отправилась на прием к другому специалисту. При этом женщина рассказала, что была «до смерти напугана» предстоящей ей долгой поездкой.

«Я не хотела реагировать с гневом — не хотела подтверждать стереотипы, которые, возможно, уже были у врача. Я просто сказала: «Спасибо за ваше время» — и ушла. Если вы не готовы предоставить мне качественную помощь, я не хочу быть вашей пациенткой», — добавила женщина.

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Она подала жалобы в Департамент торговли и страхования Теннесси и в Американскую медицинскую ассоциацию. The New Republic пишет, что в конце апреля этого года в Теннесси вступил в силу закон о защите медицинской этики, который разрешает медработникам отказываться от проведения процедур, противоречащих их «совести» — этот термин имеет в штате юридическое определение.

Отмечается, что, согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, в Теннесси самый высокий уровень материнской смертности в стране — более 41 смерти на 100 тысяч человек. В штате также высокий уровень младенческой смертности. Эти два фактора привели к тому, что Теннесси стал худшим штатом для жизни в США, согласно рейтингу CNBC.

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