Новую «Фантастическую четверку» от Marvel похвалили критики

Критики остались довольны новым фильмом «Фантастическая четвёрка: Первые шаги», который выйдет в мировой прокат уже сегодня. Его рейтинг «свежести» на Rotten Tomatoes на данный момент составляет 88%, а средняя оценка на Metacritic — 64 балла из 100 возможных.

Критики посчитали фильм «добротным» и свежим, отметив, что он передает атмосферу оригинальной истории Marvel лучше, чем это удавалось предыдущим попыткам перезапустить «Фантастическую четверку» на экране. Однако фильм не стал прорывом в киноиндустрии.

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Даже в положительных отзывах отмечается, что в перезапуске 2025 года не происходит смелого переосмысления жанра, сюжет и постановку нельзя назвать образцовыми, но сама картина при этом все же получилась достаточно интересной. Ее можно назвать «именно тем, что нужно, чтобы вернуть аудиторию, уставшую от супергеройских приключений», отмечается в одном из отзывов.

Также критики отметили хороший подбор актерского состава на роли. По их мнению, ключевые актеры справились с задачей сделать своих героев живыми и понятными зрителям даже с условием фантастического сеттинга картины. Отдельно отмечается работа Ванессы Кирби, которая исполнила роль Сью Сторм.

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В недостатки картины критики записали банальность и предсказуемость сюжетных поворотов, а также недоработки в сценарии, которые не дают раскрыть персонажей полностью, что снижает уровень эмоциональной вовлеченности зрителя. Некоторые из них отметили, что фильму не хватает запоминающихся и эмоциональных сцен, согласившись с тем, что она может стать хорошей стартовой точкой для дальнейшего развития франшизы.

«Фантастическая четвёрка: Первые шаги» выйдет в прокат 23 июля в Гонконге, на Тайвани и в ряде стран Европы. Прокат в США начнется 25 июля.