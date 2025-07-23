Мужчина создал дипфейк-аккаунт с бывшей и набрал больше миллиона подписчиков

В Индии раскрыли фейковый инстаграм-аккаунт под ником Babydoll Archi, который всего за несколько дней привлек больше миллиона подписчиков. В профиле размещались откровенные фото и видео с участием женщины, которая на самом деле не имела к нему никакого отношения. Историю разоблачения публикует Би-би-си.

По информации издания, вирусные публикации включали видео с девушкой в красном сари, танцующей под популярную румынскую песню Dame Un Grr, и фотографию с американской порноактрисой Кендрой Ласт. Имя Babydoll Archi быстро стало популярным в сети и породило множество мемов и фан-страниц.

Психиатр жил в доме пациента и выдавал его за свой 30 лет он раздавал приказы клиенту и распоряжался его бизнесом и деньгами под видом «лечения» Мир 13 минут чтения

По данным Би-би-си, аккаунт оказался фейковым, но для него использовали фотографии реальной женщины — домохозяйки из города Дибругарх в индийском штате Ассам. Ее лицо было очень похоже на ту модель, которую выдавали за владелицу аккаунта. Настоящую женщину, которую британское издание называет Санчи, никто из подписчиков не знал, потому что она не пользовалась социальными сетями.

Санчи и ее семья узнали о существовании фейкового аккаунта только после того, как он стал широко обсуждаться в СМИ. Семья подала жалобу в полицию, приложив доказательства в виде распечаток фото. В ходе расследования выяснилось, что аккаунт ради мести создал бывший парень Санчи — для этого он использовал такие инструменты, как ChatGPT и Dzine. Первые публикации в блоге появились в мае 2021 года, а активный рост популярности модели под ником Babydoll Archi начался в апреле 2025 года.

Ученые назвали идеальный способ принимать душ Он может победить бессонницу и сделает человека более креативным Общество 6 минут чтения

По информации полиции, мужчина зарабатывал на фейковом блоге, созданном с помощью искусственного интеллекта, и получил с него около 12 тысяч долларов. По мнению индийских властей, такие случаи трудно предотвратить, особенно когда жертва не пользуется социальными сетями и не подозревает о том, что ее образ используют без разрешения.



