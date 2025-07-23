EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Мужчина создал дипфейк-аккаунт с бывшей и набрал больше миллиона подписчиков

2 минуты чтения 16:44

В Индии раскрыли фейковый инстаграм-аккаунт под ником Babydoll Archi, который всего за несколько дней привлек больше миллиона подписчиков. В профиле размещались откровенные фото и видео с участием женщины, которая на самом деле не имела к нему никакого отношения. Историю разоблачения публикует Би-би-си.

По информации издания, вирусные публикации включали видео с девушкой в красном сари, танцующей под популярную румынскую песню Dame Un Grr, и фотографию с американской порноактрисой Кендрой Ласт. Имя Babydoll Archi быстро стало популярным в сети и породило множество мемов и фан-страниц.

Психиатр жил в доме пациента и выдавал его за свой
Психиатр жил в доме пациента и выдавал его за свой
30 лет он раздавал приказы клиенту и распоряжался его бизнесом и деньгами под видом «лечения»
Мир13 минут чтения

По данным Би-би-си, аккаунт оказался фейковым, но для него использовали фотографии реальной женщины — домохозяйки из города Дибругарх в индийском штате Ассам. Ее лицо было очень похоже на ту модель, которую выдавали за владелицу аккаунта. Настоящую женщину, которую британское издание называет Санчи, никто из подписчиков не знал, потому что она не пользовалась социальными сетями.

Санчи и ее семья узнали о существовании фейкового аккаунта только после того, как он стал широко обсуждаться в СМИ. Семья подала жалобу в полицию, приложив доказательства в виде распечаток фото. В ходе расследования выяснилось, что аккаунт ради мести создал бывший парень Санчи — для этого он использовал такие инструменты, как ChatGPT и Dzine. Первые публикации в блоге появились в мае 2021 года, а активный рост популярности модели под ником Babydoll Archi начался в апреле 2025 года.

Ученые назвали идеальный способ принимать душ
Ученые назвали идеальный способ принимать душ
Он может победить бессонницу и сделает человека более креативным
Общество6 минут чтения

По информации полиции, мужчина зарабатывал на фейковом блоге, созданном с помощью искусственного интеллекта, и получил с него около 12 тысяч долларов. По мнению индийских властей, такие случаи трудно предотвратить, особенно когда жертва не пользуется социальными сетями и не подозревает о том, что ее образ используют без разрешения.


Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Крупнейший природный эксперимент случайно провели в Украине
Мир
Крупнейший природный эксперимент случайно провели в Украине
Все из-за уничтоженной дамбы. Здесь рекордно быстро вырос лес, который хранит «токсичную бомбу»
17:03
Психиатр жил в доме пациента и выдавал его за свой
Мир
Психиатр жил в доме пациента и выдавал его за свой
30 лет он раздавал приказы клиенту и распоряжался его бизнесом и деньгами под видом «лечения»
00:01
Ученые назвали идеальный способ принимать душ
Общество
Ученые назвали идеальный способ принимать душ
Он может победить бессонницу и сделает человека более креативным
17:02 22 июля
Бывший избивал меня во время беременности
Общество
Бывший избивал меня во время беременности
Он соврал, что не может иметь детей, а когда я забеременела, начал издеваться. В полиции надо мной посмеялись
00:01 22 июля
Супербактерии могут убить до 45 миллионов человек
Мир
Супербактерии могут убить до 45 миллионов человек
Они стали опаснее из-за чрезмерного использования антибиотиков. Даже простые инфекции станут более смертельными
18:35 21 июля
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования