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Мир

Бенедикт Камбербэтч обвинил Голливуд в «чудовищной расточительности»

2 минуты чтения 15:18

Известный британский актер Бенедикт Камбербэтч обвинил Голливуд в чудовищной расточительности и вреде экологии. Об этом он заявил на подкасте «Ruthie’s Table 4»

В качестве примера он привел свою подготовку к роли Доктора Стрэнджа в популярной кинофраншизе «Мстители». Тогда по словам актера, он был вынужден питаться пять раз в день, чтобы набрать необходимый вес.

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«Возвращаясь к ответственности, бережливости и экологичности, я задаюсь вопросом: “Что я делаю?” Я мог бы накормить семью тем количеством еды, которую я ем», — сказал Камбербэтч. При этом он признался, что пять приемов пищи в день вместе с перекусами вареными яйцами, миндалем и сыром дались ему тяжело. «Это ужасно — есть сверх аппетита», — поделился актер.

Говоря о Голливуде в целом, актер заявил, что это «чудовищно расточительная отрасль». «Подумайте о конструкциях на съемочных площадках, которые не подлежат вторичной переработке. Подумайте о транспорте, продуктах питания, жилье, о свете и энергии. Мощность, необходимая для создания дневного и равномерного освещения в студии. Это требует больших затрат энергии», — пояснил он.

Камбербэтч также посетовал, что актеров, снимающихся в Голливуде и выступающих в защиту окружающей среды, часто обвиняют в лицемерии, с учетом того, насколько много ресурсов требуется для съемок голливудских блокбастеров. Тем не менее, по его словам, он все же пытается продвигать экологичные инициативы на съемочных площадках как актер и продюсер.

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Камбербэтч также ответил на вопрос о возможном возвращении к роли Шерлока Холмса в популярном одноименном британском сериале. «Может, мне бы и хотелось сыграть Шерлока вновь, но им придется превзойти самих себя», — сказал он, имея в виду авторов сериала. По его словам, им нужно будет придумать нечто особенное, чтобы он вернулся к роли легендарного сыщика. 

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