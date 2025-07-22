Здоровье задержанных талибами за обучение женщин супругов из Британии резко ухудшилось

Состояние здоровья 79-летнего Питера и 75-летней Барби Рейнольдс, пожилой супружеской пары из Великобритании, задержанной талибами еще 1 февраля, резко ухудшилось. Об этом сообщает группа экспертов по правам человека ООН.
По их данным, супруги последние 18 лет жили в Афганистане и занимались там образовательными проектами. Причиной их задержания, как писала газета The Times, могло стать обучение женщин навыкам ухода за детьми.
С момента ареста прошло уже почти полгода, но несмотря на заявления талибов о недоразумении и обещании освободить британцев, пара все еще находится под стражей.
«Их физическое и психическое здоровье стремительно ухудшается. Без доступа к адекватной медицинской помощи им грозит непоправимый вред или даже смерть», — говорится в заявлении экспертов.
Они также рассказали, что сразу после задержания супружескую пару содержали в учреждении строгого режима, затем перевели в подземные камеры без доступа к солнечному свету, а на прошлой неделе переместили в Главное управление разведки в Кабуле.
Как отмечается, у Питера Рейнольдса есть серьезные проблемы со здоровьем. Он нуждается в сердечных препаратах, страдает от глазных инфекций и тремора, а недавно мужчина потерял сознание. У его жены — симптомы анемии и физическая слабость.
Кроме того, по информации ООН, все это время супруги не получают доступ ни к юридической защите, ни к полноценной медицинской помощи. Контакты с семьей также крайне ограничены.
В ООН расценивают содержание британской пары под стражей без предъявления обвинений и соблюдения правовых процедур как бесчеловечное обращение. «Психологическое воздействие заключения без объяснений причин вызывает серьезную обеспокоенность», — заявили в организации.
В ООН также подчеркнули, что уже поднимали этот вопрос во время контактов с талибами, а также с британским правительством, но изменить ситуацию пока не удалось.