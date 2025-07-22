Выжившая после нападения в Дубае украинская модель назвала виновных

Украинская OnlyFans-модель Мария Ковальчук, которая выжила после жестокого нападения в Дубае, назвала в интервью Ксении Собчак имена агрессоров. Как выяснилось, за этим стоят дети украинских и российских бизнесменов.

По словам Ковальчук, в марте она прилетела на отдых к подругам в Дубаи, где познакомилась с 19-летним Артемом Папазовым — сыном влиятельного бизнесмена из Донецка, владельца франшизы Cinnabon в России Олега Папазова. 11 марта Ковальчук должна была улететь в Таиланд, но проспала свой рейс. В лобби отеля Five Jumeirah Village она случайно встретила Папазова и рассказала ему о случившемся. По ее словам, молодой предложил ей остаться у него в номере, пообещав, что позже он сможет организовать ей перелет в Таиланд на частном самолете отца.

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В ту же ночь в отеле прошла вечеринка с участием детей российских и украинских бизнесменов. Как подтверждается в полицейских рапортах, среди них был и сам Папазов. По данным «Осторожно, новости», семья молодого человека уже давно живет в Дубае, а сам он регулярно летает между ОАЭ и Россией.

Согласно базе «СПАРК-Интерфакс», бизнесмен Олег Папазов с марта 2025 года официально не ведет бизнес в России — у него остался лишь статус индивидуального предпринимателя. Тем не менее, Папазов по-прежнему владеет товарными знаками американской сети пекарен Cinnabon. Франшизой управляет группа компаний «МегаГрупп», основанная, по открытым данным, другим сыном бизнесмена — 40-летним Олегом Папазовым. Он также является генеральным директором компаний «Синнамон» и «Супербургер».

Среди участников вечеринки была и 19-летняя блогерша Александра Мерцалова. «Осторожно, новости» пишет, что ее отец, Антон Мерцалов, владеет медицинским центром в Москве. Блогерша, как отмечается, жила в Дубае с семьей, занималась криптовалютами и дизайном.

На вечеринке также присутствовала 16-летняя Милена Долганова — жительница Киева, известная в соцсетях как «самый молодой бровист Украины». Ее отец Давид Долганов давно занимается бизнесом и последние годы управляет компаниями в Узбекистане, пишет издание.

Кроме девушек, на той встрече присутствовали 21-летний Максим Крашенинников из Омска и 28-летний Александр Лаптинский из Беларуси. Крашенинников ушел с вечеринки довольно рано и, по данным издания, участия в издевательствах не принимал.

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По словам Ковальчук, на вечеринке гости пили алкоголь и употребляли «белый порошок». Вскоре, как утверждает девушка, «у парней поехала крыша»: Папазов и Лаптинский, по ее словам, заявляли, что модель «принадлежит им» и агрессивно предлагали присоединиться к веселью с «намеками сексуального характера».

Девушка неудачно попыталась позвать соседей через балкон, однако после этого смогла выбежать из номера. Ковальчук вышла на улицу и попыталась найти место, где можно спрятаться. Оказалось, что молодые люди выбежали за ней и вскоре выследили ее в одном из недостроенных зданий.

Модель рассказала, что Папазов и Лаптинский жестоко избили ее. Девушка получила сильный удар по голове, из-за чего с трудом вспоминает, что происходило дальше — в том числе, сбросили ли ее с высоты. После нападения ей каким-то образом удалось добраться до обочины дороги, где прохожие вызвали скорую помощь.

«Прошло три месяца, полиция дотянула до того момента, когда камеры стирают раз в три месяца. Камеры стерты, доказательств нет», — рассказала в интервью Собчак мать пострадавшей Анна Ковальчук.

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Модель пережила девять операций на позвоночнике и черепе, сейчас она передвигается на инвалидной коляске. До 17 марта девушка находилась на аппарате ИВЛ. По словам врачей, характер травм указывал на сильное столкновение — например, с автомобилем — или падение с высоты.

Папазова и Лаптинского задержали, но под стражей они провели всего один день. Сейчас оба утверждают, что хотели помочь Марии, а на вечеринку она якобы пришла сама. Крашенинников, в свою очередь, заявил, что сам пригласил Ковальчук, но ушел с вечеринки еще до конфликта.

Мерцалову дубайская полиция так и не допросила. После инцидента она попала в больницу, а затем вернулась в Россию. Мать Ковальчук не исключает, что расследование могли закрыть под давлением влиятельных родителей нападавших.