Выжившая после нападения в Дубае украинская модель дала интервью Собчак

Украинская OnlyFans-модель Мария Ковальчук, которую после исчезновения нашли с многочисленными травмами на обочине дороги в Дубае, впервые дала публичное интервью о случившемся. В разговоре с Ксенией Собчак девушка рассказала о том, что произошло с ней в день исчезновения и кого она винит в случившемся.

Модель поделилась, что прилетела в Дубаи по приглашению подруг. Девушка отдыхала, устраивала фотосессии для своих блогов и посещала вечеринки, на одной из которых познакомилась с 19-летним Артемом Папазовым — сыном влиятельного бизнесмена, владельца франшизы Cinnabon в России Олега Папазова. Ковальчук и Папазов обменялись контактами, и девушка уехала в отель Jumeirah Village Hotel, где она остановилась.

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На следующий день, по ее словам, она должна была вылететь в Таиланд, однако проспала свой рейс. В лобби после чекаута девушка случайно встретила Папазова, который предложил ей временно остановиться в его номере. Парень заверил, что позже отвезет Ковальчук в Таиланд на бизнес-джете отца.

Девушка согласилась и, придя в номер молодого человека, сообщила матери по телефону, что у нее «все хорошо, ребята нормальные». В номере, по ее словам, находились еще трое друзей и подруг Папазова — все они дети украинских и российских бизнесменов. Как утверждает модель, гости употребляли алкоголь и «белый порошок».

В какой-то момент, по словам Ковальчук, они стали бить стекла, толкать девушку и агрессивно предлагать присоединиться к ним с «намеками сексуального характера». Модель сказала, что молодые люди также забрали у нее личные вещи, включая документы, и заявили, что Ковальчук теперь «принадлежит им».

Девушка попыталась позвать соседей на помощь, выбежав на балкон, но ее силой затащили обратно в номер. Модели удалось вырваться и убежать на улицу, однако Папазов с другом догнали ее на стройке и избили. Ковальчук получила сильный удар по голове и утверждает, что смутно помнит, что происходило дальше — в том числе, сбросили ли ее с высоты. Видео с камер наблюдения было стерто.

Девушка вспоминает, что после нападения она добралась до обочины, где водитель одного проезжающих мимо автомобилей остановился и вызвал скорую помощь. Модель госпитализировали с тяжелыми травмами позвоночника и черепа.

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За эти три месяца Ковальчук пережила девять операций, несколько дней провела на ИВЛ, а сейчас проходит реабилитацию в Норвегии и передвигается на инвалидной коляске.

Артема Папазова и его друга, по ее словам, задержали, но отпустили уже на следующий день. В своих показаниях они заявили, что хотели помочь Ковальчук, и что на вечеринку она пришла сама.