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Криминал

Блогер назвал себя «серийным насильником» в соцсетях и получил срок за изнасилования

2 минуты чтения 15:03

Королевский суд Солсбери приговорил 16-летнего подростка к восьми годам лишения свободы за изнасилования трех девочек в возрасте от 13 до 14 лет и сексуализированное насилие в отношении 15-летней девочки, сообщает полиция графства Уилтшир. Королевская прокурорская служба Великобритании рассказала, что до ареста этот подросток опубликовал в тиктоке видео, в котором назвал себя «серийным насильником».

По версии следствия, с мая 2023 по декабрь 2024 года подросток находил девочек в интернете и после нескольких дней общения предлагал им встретиться. Затем он вывозил новых знакомых в «уединенные места», где насиловал их. По данным полиции, одну из своих жертв он напоил водкой. Прокуратура сообщает, что подросток сначала отрицал, что был знаком с большинством пострадавших, но после того, как ему предъявили улики, изменил показания.

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«Молодой человек в этом деле демонстрировал четкую модель эскалации хищнического поведения по отношению к этим молодым девушкам. Он не раскаивался в причиненной им травме и отрицал ответственность за свои действия», — заявила в суде старший королевский прокурор Уэссекса Люси Паддик.

18 июля суд в Солсбери приговорил подростка к восьми годам лишения свободы, которые он проведет сначала в исправительном центре, а потом — в учреждении для несовершеннолетних правонарушителей. Шесть лет после освобождения он проведет под надзором.

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Констебль Дэн Ингланд после заседания отметил, что существует «тревожная проблема токсичного сексуального поведения у некоторых молодых людей». Полицейский призвал решать эту проблему с помощью образования и общественного диалога, в том числе дома, в школе и на работе.

Полиция сообщает, что подросток будет до конца жизни внесен в реестр лиц, совершивших сексуализированные преступления, а также ему выписали пожизненный запретительный судебный приказ в отношении четырех пострадавших девушек.

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