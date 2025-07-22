EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Ученые предупредили о глобальных сбоях из-за ускорения вращения Земли

2 минуты чтения 13:12

Ускорение вращения Земли может привести к тому, что ученым придется вычесть одну секунду из всемирного координированного времени (UTC), сообщает CNN. С 1972 года хронометристы только добавляли дополнительные секунды из-за замедления Земли, поэтому неизвестно, как цифровые системы по всему миру отреагируют на вычитание секунды.

Когда ученые в 1972 году вводили систему високосных секунд, они «и подумать не могли», что однажды понадобится использовать отрицательную дополнительную секунду, рассказал изданию Джуда Левин, физик из Национального института стандартов и технологий США. В последние десятилетия ученые добавили к всемирному времени 27 дополнительных секунд, при этом из-за ускорения Земли скорость добавления падает: если в 1970-х было девять високосных секунд, то с 2016 — ни одной.

Супербактерии могут убить до 45 миллионов человек
Супербактерии могут убить до 45 миллионов человек
Они стали опаснее из-за чрезмерного использования антибиотиков. Даже простые инфекции станут более смертельными
Мир4 минуты чтения

«Это было просто то, что было включено в стандарт, потому что это было необходимо для полноты картины. Все предполагали, что однажды понадобятся только положительные високосные секунды, но теперь сокращение дней создает угрозу появления отрицательных», — объяснил Левин.

Левин сравнил вычитание секунды из UTC с проблемой 2000 года, когда многие эксперты ожидали глобальных сбоев из-за того, что компьютерам придется перейти с «99» года на «00». Время UTC используется в телекоммуникации, финансовых транзакциях, электросетях и спутниковой навигации.

Целый город исчез за 17 секунд
Целый город исчез за 17 секунд
В 1995 году землетрясение стерло с лица земли сахалинский Нефтегорск. Более 2000 человек погибли
Общество21 минута чтения

5 июля прошлого года стало самым коротким днем за всю историю наблюдений с момента появления атомных часов, его продолжительность оказалась меньше 24 часов (86 400 секунд) на 1,66 миллисекунды. В этом году самым коротким днем было 10 июля (короче на 1,36 миллисекунды). Также хронометристы прогнозируют, что 22 июля и 5 августа будут короче примерно на 1,5 миллисекунды.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Бывший избивал меня во время беременности
Общество
Бывший избивал меня во время беременности
Он соврал, что не может иметь детей, а когда я забеременела, начал издеваться. В полиции надо мной посмеялись
00:01
Супербактерии могут убить до 45 миллионов человек
Мир
Супербактерии могут убить до 45 миллионов человек
Они стали опаснее из-за чрезмерного использования антибиотиков. Даже простые инфекции станут более смертельными
18:35 21 июля
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Будет немного больно
Криминал
Будет немного больно
Маньяк из Петербурга годами грабил и убивал посреди бела дня. Следователи не сразу поняли, почему жертвы ему доверяли и сами открывали двери
17:00 20 июля
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования