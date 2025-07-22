Ученые предупредили о глобальных сбоях из-за ускорения вращения Земли

Ускорение вращения Земли может привести к тому, что ученым придется вычесть одну секунду из всемирного координированного времени (UTC), сообщает CNN. С 1972 года хронометристы только добавляли дополнительные секунды из-за замедления Земли, поэтому неизвестно, как цифровые системы по всему миру отреагируют на вычитание секунды.

Когда ученые в 1972 году вводили систему високосных секунд, они «и подумать не могли», что однажды понадобится использовать отрицательную дополнительную секунду, рассказал изданию Джуда Левин, физик из Национального института стандартов и технологий США. В последние десятилетия ученые добавили к всемирному времени 27 дополнительных секунд, при этом из-за ускорения Земли скорость добавления падает: если в 1970-х было девять високосных секунд, то с 2016 — ни одной.

Супербактерии могут убить до 45 миллионов человек Они стали опаснее из-за чрезмерного использования антибиотиков. Даже простые инфекции станут более смертельными Мир 4 минуты чтения

«Это было просто то, что было включено в стандарт, потому что это было необходимо для полноты картины. Все предполагали, что однажды понадобятся только положительные високосные секунды, но теперь сокращение дней создает угрозу появления отрицательных», — объяснил Левин.

Левин сравнил вычитание секунды из UTC с проблемой 2000 года, когда многие эксперты ожидали глобальных сбоев из-за того, что компьютерам придется перейти с «99» года на «00». Время UTC используется в телекоммуникации, финансовых транзакциях, электросетях и спутниковой навигации.

Целый город исчез за 17 секунд В 1995 году землетрясение стерло с лица земли сахалинский Нефтегорск. Более 2000 человек погибли Общество 21 минута чтения

5 июля прошлого года стало самым коротким днем за всю историю наблюдений с момента появления атомных часов, его продолжительность оказалась меньше 24 часов (86 400 секунд) на 1,66 миллисекунды. В этом году самым коротким днем было 10 июля (короче на 1,36 миллисекунды). Также хронометристы прогнозируют, что 22 июля и 5 августа будут короче примерно на 1,5 миллисекунды.