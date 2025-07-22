Мужчина с социофобией не сообщил полиции о смерти матери и несколько лет жил с ее телом

Полиция Японии задержала мужчину, который десять лет скрывал тело своей умершей матери в ее квартире из-за социальной фобии. Об этом сообщает South China Morning Post.

По данным издания, 60-летний житель японского города Кобе привлек внимание сотрудника муниципалитета из-за подозрительного поведения. Он не стал показывать документы и отказался отвечать на вопросы, поэтому чиновник обратился в полицию.

Позже подозрительного мужчину задержали, а в квартире, зарегистрированной на имя его 95-летней матери, правоохранители провели обыск. Как пишет SCMP, там нашли большое количество мусора, а в туалете обнаружили скелет. Мужчина признался полицейским, что это скелет его матери, о смерти которой он узнал еще десять лет назад.

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«Около десяти лет назад я нашел свою мать без признаков жизни в туалете. Тело было холодным, она не реагировала на попытки привести в чувство», — рассказал задержанный полицейским. Он не вызвал скорую помощь и не сообщил властям о смерти женщины, объяснив такое поведение сильной социофобией.

По результатам ДНК-экспертизы тело действительно принадлежит матери мужчины. Следствие пока не выявило признаков насильственной смерти, уточняет South China Morning Post.

Эта история вызвала широкий резонанс в социальных сетях. Некоторые пользователи считают, что мужчина использовал социальную фобию как предлог, чтобы продолжать получать пенсию матери. Другие задаются вопросом, почему соседи не заметили долгое отсутствие женщины и не почувствовали запаха. «Он предпочитал общаться с мертвой матерью, а не с живыми людьми. У него действительно социальная фобия», — отметил один из комментаторов.

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