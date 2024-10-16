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Криминал

Россиянка родила ребенка в аэропорту Антальи и попыталась выкинуть его в унитаз

2 минуты чтения 16.10.2024

В Турции суд арестовал двух россиянок по делу о новорожденном ребенке, которого бросили в унитаз в аэропорту Антальи. Об этом сообщило турецкое агентство DHA.

Инцидент произошел вечером 13 октября, когда уборщица обнаружила в унитазе аэропорта новорожденного ребенка. Полиция начала расследование преступления и задержала подозреваемых. Ими оказались россиянки Екатерина Бурназкина и ее мать Елена. 

По предварительным данным, Екатерина Бурназкина родила в туалете для людей с инвалидностью, а затем поторопилась со своей мамой на паспортный контроль, чтобы вылететь в Москву. Там россиянок и задержали.

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Отмечается, что новорожденного ребенка вместе с его предполагаемой матерью доставили в больницу. 14 октября суд принял решение об аресте Елены Бурназкиной, а на следующий день, после лечения в больнице, была арестована и ее дочь Екатерина.

По данным турецкой газеты ABC, Екатерина Бурназкина сообщила полиции, что не знала о своей беременности. Генконсульство России в Анталье подтвердило РИА «Новости» задержание россиянок и сообщило, что намерено оказать им содействие.

«Указанная информация в СМИ подтверждается. Генконсульство России в Анталье находится в контакте с матерью новорожденного, которые в настоящее время находятся в местной больнице, и окажет россиянам необходимое консульское содействие», — сказали в генконсульстве.

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Телеграм-канал SHOT сообщил, что Екатерине Бурназкиной 18 лет. Она живет и учится в городе Электросталь. Мать девушки, как сообщается, преподает ритмику в коррекционной школе.

По данным телеграм-канала, девушка не подозревала о беременности и узнала об этом только в аэропорту Анталии. В тот момент девушка почувствовала боли в животе и побежала в туалет, где, как сообщается, родила ребенка. SHOT утверждает, что именно мать девушки предложила ей оставить новорожденного в унитазе, потому что разбираться с перевозкой младенца они якобы «не планировали». Новорожденная девочка, как пишет телеграм-канал, серьезно не пострадала.

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