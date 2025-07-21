Польша купит долю в отслеживающей перемещения российских войск компании

Польские власти решили купить долю в финской аэрокосмической компании ICEYE, которая занимается производством и управлением наблюдательных спутников, оснащенных радиолокаторами с синтезированной апертурой (Synthetic Aperture Radar, SAR), а также предоставляет украинским военным спутниковые данные о перемещении российских войск. Об этом газете Financial Times (FT) сообщил гендиректор ICEYE, польский предприниматель Рафал Моджевский.

По его словам, переговоры с правительством Польши находятся на завершающей стадии. Сумму сделки гендиректор ICEYE не уточнил, но напомнил, что ранее компания привлекла от инвесторов, среди которых были, в частности, британская оборонная компания BAE Systems и американский инвестфонд BlackRock, 550 миллионов долларов. Моджевский также отметил, что оценка возглавляемой им компании «значительно» превысила миллиард долларов.

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По данным FT, Моджевский основал ICEYE в 2012 году вместе с партнером из Финляндии Пеккой Лаурила, с которым они оба учились в Университете Аалто. Специализацией компании стала разработка технологии, позволяющей создавать радиолокационные изображения земной поверхности и доставлять их из космоса на землю в режиме реального времени.

Изначально клиентами ICEYE были компании, осуществляющие судоходство в Арктике. Однако, по словам Моджевского, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года и последовавших за этим санкций западных стран, этот рынок «исчез».

Тогда компания решила перепрофилировать свою деятельность под нужды оборонных ведомств. В 2022 году ICEYE получила широкую известность, предоставив украинским военным доступ к изображениям со своих спутников, позволяющих отслеживать перемещения подразделений российской армии. В 2024 году Минобороны Украины подписало с компанией меморандум об углублении сотрудничества в сфере космической разведки, отмечает издание.

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Сам Моджевский убежден, что решение о смене клиентуры с гражданских на военных было правильным и обеспечит компании успешное будущее и после завершения войны в Украине. «Исчезнут ли рынки оборонной промышленности, если война на Украине закончится? Нет… Рост расходов [на оборону в Европе] настолько огромен, что потребуется некоторое время, прежде чем этот рынок вытеснит что-то другое», — пояснил он.

Как пишет FT, ICEYE уже вывела на орбиту 54 спутника, каждый из которых стоит около 20 миллионов долларов. Данные с этих аппаратов получают военные ведомства разных стран, включая Нидерланды, Финляндию, Бразилию и Португалию. В будущем компания планирует увеличить выпуск новых спутников до 100-150 в год вместо текущих 25.