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Мир

В Турции обнаружили опасные для отдыхающих бактерии

2 минуты чтения 12:53

Вдоль турецкого побережья Мраморного, Эгейского и Средиземного морей обнаружены ДНК вибрионов, бактерий, способных вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Об этом сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ.

Вибрионы представляют особую опасность при контакте открытых ран с водой, они могут стать причиной развития инфекций тканей, некоторые из которых приводят к летальным исходам, пишут журналисты со ссылкой на мнение экспертов.

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Так, бактерия Vibrio vulnificus вызывает некротизирующий фасциит, для лечения этой болезни может потребоваться интенсивная терапия или ампутация части тела. Каждый пятый зараженный им умирает, иногда в течение одного-двух дней после заражения, отмечают Центры по контролю и профилактике заболеваний США.

РБК пишет, что большинство людей заражается вибриозом при употреблении в пищу сырых или недоваренных моллюсков, содержащий бактерию Vibrio parahaemolyticus. Симптомами могут быть боли в животе, рвота, диарея и лихорадка. При ослабленном иммунитете инфекция может распространиться по крови и вызвать сепсис.

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При заражении Vibrio cholerae симптомы носят легкий или умеренный характер и проявляются в течение одного-пяти дней после заражения, часто заболевание проходит бессимптомно. При тяжелом течении болезни человек может столкнуться с осложненной формой диареи, ведущей к опасному для жизни обезвоживанию. Эта бактерия проникает в организм при проглатывании морской воды и способна вызывать холеру, однако, как отмечает Угур Аферин из стамбульской больницы Florence Nightingale, в Турции практически не фиксируется случаев этого заболевания.

Для снижения риска проникновения опасных бактерий в организм Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний советует недавно поранившимся или сделавшим пирсинг людям воздержаться от купания в соленой воде, а всем остальным быть осторожными при употреблении моллюсков.

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