СМИ узнали об изъятии органов у еще живых пациентов в США

В США участились случаи забора донорских органов у пациентов, которые еще подают признаки жизни. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT), ссылаясь на результаты собственного расследования, в ходе которого журналисты проанализировали внутренние записи больниц и поговорили с врачами.

Издание поясняет, что основную массу донорских органов в США забирают у пациентов, которым диагностировали смерть мозга. Однако в случае с донорами, умирающими от сердечно-сосудистых заболеваний, процедура несколько отличается. У таких людей как правило сохраняется некоторая активность мозга и поэтому согласие на отключение от аппаратов жизнеобеспечения дают родственники, основываясь на прогнозе врачей о невозможности восстановления.

После отключения аппаратуры медики ждут остановки сердца потенциального донора. Обычно это происходит в течение часа или двух. Однако в некоторых случаях органы забирают у пациентов, подающих признаки жизни и после этого срока.

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В качестве примера издание приводит случай 42-летней Мисти Хокинс из Алабамы. Весной прошлого года женщина подавилась во время еды и попала в больницу, где позже впала в кому. Мать Хокинс приняла решение отключить дочь от аппарата искусственной вентиляции легких и пожертвовать ее органы. Спустя 103 минуты после отключения от аппаратуры женщину объявили мертвой. После этого хирург вскрыл ей грудную клетку, но обнаружил, что ее сердце все еще бьется.

«Они разрезали тело мисс Хокинс, пока она была еще жива», — пишет газета.

По данным NYT, некоторые организации по закупке донорских органов осуществляют давление как на родственников потенциальных доноров, так и на персонал больниц, чтобы ускорить смерть таких пациентов и изъятие их органов.

Десятки медработников из 19 американских штатов сообщили журналистам, что были свидетелями по крайней мере одного «тревожного» случая, связанного с забором органов у доноров, умерших от сердечно-сосудистых заболеваний. По словам некоторых собеседников газеты, представители закупающих донорские органы организаций уговаривали врачей ускорить смерть потенциальных доноров, вводя им морфий, пропофол и другие препараты.

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Издание также напоминает о результатах недавнего федерального расследования, в результате которого выяснилось, что организации по закупке донорских органов проигнорировали признаки улучшения и настояли на заборе донорского материала у 73 пациентов.

Поводом для расследования стал случай, когда у жителя Кентукки изъяли органы, несмотря на то, что он покачал головой и подтянул колени к груди.