EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

СМИ: на контролируемом вагнеровцами золотом руднике в Африке расстреляли жителей

2 минуты чтения 16:19 | Обновлено: 16:27

В Центральноафриканской Республике (ЦАР) в результате стрельбы на золоторудной шахте, которая находится под контролем наемников российской ЧВК Вагнера, погибли как минимум 11 человек. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на местных жителей и сотрудников гуманитарных организаций.

Инцидент произошел вечером 16 июля на руднике районе Ндассимы, расположенном примерно в 450 километрах к востоку от столицы страны — города Банги. Отмечается, что для жителей окрестных деревень доступ к шахте запрещен. По словам отца одного из погибших Сержа Пунемачи, местные жители пришли на рудник в поисках остатков золота и гравия, когда в них «без разбора» начали стрелять.

Целый город исчез за 17 секунд
Целый город исчез за 17 секунд
В 1995 году землетрясение стерло с лица земли сахалинский Нефтегорск. Более 2000 человек погибли
Общество21 минута чтения

«Это позор, что права на жизнь здесь не существует», — заявил Пунемачи.

Два представителя гуманитарных организаций, чьи имена не называются, подтвердили, что жертвами обстрела стали в основном молодые люди из окрестных деревень.

Житель Ндассимы по имени Константен Пуникузоу, в свою очередь, рассказал, что некоторые сельчане до сих пор числятся пропавшими без вести. «Безработной молодежи ничего не остается, кроме как ходить туда ночью за гравием», — сказал он.

Ндассима — крупнейшее месторождение золота в Центральноафриканской Республике. Пока ни власти ЦАР, ни представители ЧВК Вагнера не подтвердили и не отвергли случившееся на руднике.

Россию записали в «квартет хаоса»
Россию записали в «квартет хаоса»
Вместе с другими членами она подрывает «мировой порядок». Кто еще туда входит и что они делают?
Мир8 минут чтения

В издании напомнили, что наемников Вагнера не раз обвиняли в нарушениях прав человека и внесудебных казнях в Центральноафриканской Республике, где наемники действуют с обещанием бороться с повстанцами и восстановить порядок. О насилии со стороны российских наемников, в частности, говорилось в докладе «Трансперенси Интернешнл — Россия». 

Кроме того, в июне Международный уголовный суд получил конфиденциальный отчет, в котором говорилось, что вагнеровцы в Африке снимали на камеру внесудебные казни, пытки, нанесение увечий и каннибализм.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00
Целый город исчез за 17 секунд
Общество
Целый город исчез за 17 секунд
В 1995 году землетрясение стерло с лица земли сахалинский Нефтегорск. Более 2000 человек погибли
00:01
Самая загадочная песня России
Интернет и мемы
Самая загадочная песня России
Ее искало множество людей, нанимали детектива и обращались в «Жди меня». Но найти «Мой блуждающий огонь» так и не смогли
00:01 18 июля
Россию записали в «квартет хаоса»
Мир
Россию записали в «квартет хаоса»
Вместе с другими членами она подрывает «мировой порядок». Кто еще туда входит и что они делают?
17:42 17 июля
Одна из крупнейших отраслей России погрузилась в масштабный кризис
Экономика
Одна из крупнейших отраслей России погрузилась в масштабный кризис
Тысячи шахтеров рискуют остаться без работы, десятки компаний могут закрыться, а города — опустеть
00:01 17 июля
Массовая гибель насекомых ведет к катастрофе
Мир
Массовая гибель насекомых ведет к катастрофе
Из-за деятельности человека вскоре могут исчезнуть до 40% видов. Это грозит голодом и болезнями
17:00 16 июля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования