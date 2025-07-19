СМИ: на контролируемом вагнеровцами золотом руднике в Африке расстреляли жителей

В Центральноафриканской Республике (ЦАР) в результате стрельбы на золоторудной шахте, которая находится под контролем наемников российской ЧВК Вагнера, погибли как минимум 11 человек. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на местных жителей и сотрудников гуманитарных организаций.

Инцидент произошел вечером 16 июля на руднике районе Ндассимы, расположенном примерно в 450 километрах к востоку от столицы страны — города Банги. Отмечается, что для жителей окрестных деревень доступ к шахте запрещен. По словам отца одного из погибших Сержа Пунемачи, местные жители пришли на рудник в поисках остатков золота и гравия, когда в них «без разбора» начали стрелять.

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«Это позор, что права на жизнь здесь не существует», — заявил Пунемачи.

Два представителя гуманитарных организаций, чьи имена не называются, подтвердили, что жертвами обстрела стали в основном молодые люди из окрестных деревень.

Житель Ндассимы по имени Константен Пуникузоу, в свою очередь, рассказал, что некоторые сельчане до сих пор числятся пропавшими без вести. «Безработной молодежи ничего не остается, кроме как ходить туда ночью за гравием», — сказал он.

Ндассима — крупнейшее месторождение золота в Центральноафриканской Республике. Пока ни власти ЦАР, ни представители ЧВК Вагнера не подтвердили и не отвергли случившееся на руднике.

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В издании напомнили, что наемников Вагнера не раз обвиняли в нарушениях прав человека и внесудебных казнях в Центральноафриканской Республике, где наемники действуют с обещанием бороться с повстанцами и восстановить порядок. О насилии со стороны российских наемников, в частности, говорилось в докладе «Трансперенси Интернешнл — Россия».

Кроме того, в июне Международный уголовный суд получил конфиденциальный отчет, в котором говорилось, что вагнеровцы в Африке снимали на камеру внесудебные казни, пытки, нанесение увечий и каннибализм.