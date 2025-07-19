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Криминал

Обманутый мошенниками мужчина проехал 700 километров для заключения брака с замужней женщиной

2 минуты чтения 00:42 | Обновлено: 00:43

Пожилой мужчина из Бельгии проехал более 700 километров, чтобы встретиться с Софи Вузло, занявшей второе место на конкурсе «Мисс Франция» в 2007 году. 76-летний Мишель считал ее своей будущей женой, но на самом деле он несколько недель общался с мошенниками, пишет Би-би-си.

Журналисты сообщают, что Мишель приехал к дому Вузло во Франции и заявил о том, что он станет следующим мужем женщины. «Ну, я нынешний», — ответил ему муж Вузло Фабьен.

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Историей Мишеля поделилась сама пара, рассказав также, что они посоветовали мужчине обратиться в полицию с жалобой на мошенничество. Бельгиец рассказал им, что общался с представившимся Вузло человеком несколько недель в мессенджере WhatsApp. За это время он перевел мошенникам 30 тысяч евро. Би-би-си сообщает, что пара не знает, обратился ли Мишель в полицию или нет. Он понял, что его обманули, только во время разговора с Софи и Фабьеном.

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Ранее СМИ сообщили о задержании в Канаде 33-летнего Гарета Уэста, которого власти США называют лидером одной из крупнейших в истории мошеннических схем, направленных на пожилых людей. Уэст организовал работу сети колл-центров, из которых звонили пенсионерам из США. Мошенники представлялись попавшими в беду «внуками», позже к разговору подключался «адвокат», убеждающий срочно передать деньги для внесения залога, их позже забирали курьеры.

Ущерб от действий Уэста составил не менее 30 миллионов долларов. Работники колл-центров были оформлены на фиксированные оклады, у них были премии и отпуска, существовала система контроля качества звонков. Сам Уэст при этом позиционировал себя в качестве успешного инвестора на рынке недвижимости — но реальным источником богатства оказалась именно мошенническая схема.

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